Natixis : Mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise

Mise à disposition du Rapport sur le gouvernement d’entreprise

Paris, le 6 mars 2020

Natixis informe le public que le Rapport sur le gouvernement d’entreprise est incorporé dans le Document d’enregistrement universel 2019 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 6 mars 2020 sous le n°D.20-0108.

Le Rapport sur le gouvernement d’entreprise figure aux pages 33 à 98 et 501 à 508 du Document d’enregistrement universel. Le rapport des Commissaires aux comptes y afférent figure aux pages 384 à 391 du Document d’enregistrement universel.

Le Document d’enregistrement universel 2019 peut être consulté dans l’espace Communication Financière du site Internet de la Société (www.natixis.com > Investisseurs et actionnaires > Données et publications financières > Documents d’enregistrement universel/ Documents de référence et pilier III) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ).

Des exemplaires du Document de référence sont également disponibles au siège de la société Natixis.

Pièce jointe