Natixis : Natixis Payments lance Xpollens avec Visa

04/06/2019 | 08:55

Natixis Payments et Visa lancent Xpollens, une offre de Payments in a box en marque blanche.



Cette solution permet à ses clients d'intégrer facilement et en un temps record une gamme complète de services de paiement, de l'émission de cartes de paiement au paiement instantané en passant par la tenue de compte.



Natixis Payments est, au travers du groupe BPCE, le premier émetteur de cartes Visa en Europe continentale (20 millions en 2018) et Visa est le leader mondial des paiements digitaux.



' L'objectif de Xpollens est d'abstraire la complexité liée à l'émission et la gestion de moyens de paiement pour permettre aux fintech, aux marchands et aux entreprises de se concentrer sur leur coeur de métier et leur expérience client et de profiter aisément des opportunités de business résultant de la mise en oeuvre de la DSP2, ' explique Pierre-Antoine Vacheron, CEO de Natixis Payments.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.