Natixis : Nicole Etchegoïnberry et Christophe Pinault nommés administrateurs de Natixis - 20/12/2018

Paris, le 20 décembre 2018

Nicole Etchegoïnberry et Christophe Pinault nommés administrateurs de Natixis

Le conseil d'administration de Natixis s'est réuni le 20 décembre 2018 et a coopté comme administrateurs :

Nicole Etchegoïnberry, Présidente du Directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, en remplacement de Stéphanie Paix, Directrice générale adjointe de BPCE en charge de l'Inspection générale.

Christophe Pinault, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, en remplacement d'Alain Denizot, Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes.

Titulaire d'un doctorat en informatique, Nicole Etchegoïnberry a effectué une partie de sa carrière dans différentes enseignes du monde bancaire dont la Banque Courtois, le Crédit Mutuel et le Crédit

Agricole. Elle rejoint le groupe des Caisses d'Epargne en 2001 où elle occupe des postes de direction générale. Depuis août 2009, elle est Présidente du Directoire de la Caisse d'Epargne Loire-Centre.

Diplômé de l'ISC Paris, de l'Institut Technique Bancaire et de l'Institut Français de Gestion, Christophe

Pinault a débuté sa carrière en 1984 à la Banque Populaire Anjou-Vendée avant d'intégrer le Crédit

Agricole de la Mayenne puis le Crédit Mutuel d'Anjou. En 2002, il a rejoint la Caisse d'Epargne des

Pays de la Loire comme directeur du réseau, puis membre du Directoire en charge du développement. En 2007, il est devenu Directeur général délégué en charge du développement du Crédit Foncier. En 2013, il a été nommé Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur puis en 2018

Président du Directoire de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire.

À propos de Natixis

Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque

Populaire et Caisse d'Epargne.

Avec plus de 21 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2018

Contacts presse :

Laure Sadreux

Tél.: +33 1 58 32 34 17

Vanessa Stephan Tél.: +33 1 58 19 34 16

Mail: laure.sadreux@natixis.com

Mail: vanessa.stephan@natixis.com

www.natixis.com

2

/2

C1 - Public Natixis