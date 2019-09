Natixis : Partners renforce son pôle M&A Immobilier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Natixis Partners poursuit son développement en renforçant son pôle M&A Immobilier créé en 2017 sous la marque Natixis Partners Real Estate. La nouvelle équipe constituée de 8 personnes dédiées sera animée par 3 Managing Directors : Gilles Bonnier chez Natixis Partners depuis 2017, Nicolas de Gastines, ex-BNP Paribas recruté en septembre 2019 et Bertrand Geyer chez Natixis depuis 2005. Ces professionnels chacun d’une expérience de 15 à 25 ans en M&A « Real Estate » et ont réalisé à eux 3 plus de 100 transactions immobilières.Ce développement s'inscrit dans la stratégie de la banque visant à renforcer sa position de leader dans le " Real Estate & Hospitality ", l'un des 4 secteurs clés de Natixis, sur tous les métiers de la banque.Diplômé d'HEC Paris, Nicolas de Gastines est entré au groupe BNP Paribas en 1997, après une première expérience au Crédit Lyonnais Americas à New-York. Il a occupé différentes fonctions au sein du département Corporate Finance, dans l'équipe Advisory for Listed Companies, puis Financial Institutions et depuis 2010 Real Estate. Il a conseillé de nombreuses opérations de rapprochement et de levées de capitaux dans différents secteurs et accompagne, depuis plus de 20 ans, les grands acteurs de l'immobilier.