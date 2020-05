Natixis : Présentation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai 2020 - 20/05/2020 0 21/05/2020 | 18:05 Envoyer par e-mail :

les 6 et 29 avril 2020 ; Insertion publiée dans LES PETITES AFFICHES le 29 avril 2020 ;

le 29 avril 2020 ; Insertions publiées dans LES ÉCHOS du 6 et 29 avril 2020 ; Comptes annuels, tableau des affectations du résultat, comptes consolidés ;

Rapports du Conseil d'administration ;

Rapports des commissaires aux comptes ; Insertions publiées dans LE REVENU du 10 avril et 8 mai 2020 ;

du 10 avril et 8 mai 2020 ; Brochure de convocation adressée aux actionnaires le 29 avril 2020 ;

Copie des lettres adressées aux commissaires aux comptes et aux représentants du comité d'entreprise le 29 avril 2020, et des avis de réception ;

Document d'Enregistrement Universel 2019 Liste des administrateurs, de leurs fonctions dans d'autres sociétés et du nombre de leurs titres ;

Renseignements sur les administrateurs ou le censeur dont

la ratification de la cooptation/nomination ou le renouvellement de mandat sont inscrits à l'ordre du jour. Documents mis à disposition des actionnaires (2/2) Texte des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration et tous tableaux et annexes visés par la loi ;

Dernier bilan social de l'entreprise accompagné de l'avis du Comité Central d'Entreprise ;

Rapport sur les rémunérations au titre de l'exercice 2019 des collaborateurs dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de Natixis ;

Montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées ;

Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l'article L.225-115 5° du Code de commerce relatif au montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code général des Impôts ;

L.225-115 5° du Code de commerce relatif au montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du Code général des Impôts ; Statuts ;

Pouvoirs des actionnaires représentés, formulaires de vote par correspondance, certificats des intermédiaires habilités. DISPONIBLE SUR WWW.NATIXIS.COM Contexte économique Travaux du comité des rémunérations Présentation et rapports des commissaires aux comptes Ordre du jour - Assemblée générale mixte Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2019 ;

Affectation du résultat ;

; Approbation des conventions réglementées ;

Approbation des informations mentionnées au I de l'article L.225-37-3 du Code de commerce

L.225-37-3 du Code de commerce Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice à Laurent Mignon, Président du Conseil d'administration, et François Riahi, Directeur général ;

Laurent Mignon, Président du Conseil d'administration, et François Riahi, Directeur général ; Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, du Directeur général

et des membres du conseil d'administration ; Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées aux personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Ratification de la cooptation d'un administrateur ;

Renouvellement du mandat de trois administrateurs ;

Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions ;

Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ;

Programme de l'Assemblée générale Contexte économique Résultats 2019 de la société Résultats du 1er trimestre 2020 et structure financière Principaux développements stratégiques Gouvernance de Natixis Travaux du comité des rémunérations Rapports des commissaires aux comptes Réponses aux questions écrites Explications des résolutions et résultats des votes Conclusion Relations avec les actionnaires de Natixis Répartition du capital au 31/12/2019 Titres autodétenus 0,07% BPCE 70,64% Public 26,50% Actionnariat salarié 2,79%

huis-clos Lieu

Bureau de l'assemblée

Votes, mandats et textes des résolutions

Questions écrites

Retransmission vidéo Vote Préalable par Internet à l'assemblée (VPI) Ouvert du 29 avril au 19 mai 2020 15 heures 7 653 actionnaires ont voté par le VPI, soit 151 770 814 voix Dématérialisation de l'envoi de la brochure de convocation En 2020, campagne jumelée avec l'Institut Gustave Roussy 4 € reversés pour chaque accord d'actionnaire au nominatif ce jour, près de 30 000 actionnaires

de Natixis ont déjà adhéré

à la convocation électronique Résultats 2019 François Riahi Directeur général de Natixis 2019 : Poursuite de la mise en œuvre de New Dimension Tendances opérationnelles en amélioration continue sur l'année avec un fort 4T19 Données hors éléments exceptionnels(1) PNB CHARGES MÉTIERS D'EXPLOITATION +6% +4% dont +10% ajusté(2) au 4T19 CET1 FL(3) RoTE(3) 11,3% 10,0% Après dividendes initialement prévus au titre de l'exercice Effet ciseaux positif Croissance généralisée avec effet ciseaux positif sur tous les métiers au 4T19 et sur 2019 Force de notre modèle multiboutique en gestion d'actifs Un PNB record au 4T19 et sur 2019 Flux redevenant positifs au 4T19 (~3 Md€ sur produits LT) avec une collecte nette positive pour les affiliés en Amérique du Nord et en Europe Taux de marge soutenu de 30 pb Une dynamique du PNB en amélioration au sein de la BGC au 4T19 Meilleur trimestre en Global markets FICT depuis 1T18 Meilleur trimestre en Global finance depuis 2T18 Trimestre record en Investment banking/M&A PNB / RWA proche de 6% Assurance et Paiements: forte croissance maintenue sur 2019 Assurance : le RBE progresse de +9% sur un an avec des encours Vie en hausse de +14% (+23% en unités de compte) Paiements : le RBE progresse de +19% sur un an avec une création de valeur renforcée Le retour à l'actionnaire au cœur de l'ADN de Natixis Dividende ordinaire par action initialement prévu à 0,31€(4) équivalent à un taux de distribution de ~80% (1) Voir Résultats 2019, page 7 (2) Ajustés de l'impact non récurrent des -259 M€ sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18 (3) Voir Résultats 2019, note méthodologique (4) Voir communiqué de presse du 31 mars 2020 relatif aux recommandations de la BCE sur les dividendes Résultats 2019 RBE et résultat net en progression vs. 2018 2019 2018 2019 2018 2019 vs. 2018 2019 vs. 2018 M€ dont dont retraité retraité retraité sous-jacent sous-jacent sous-jacent Produit net bancaire 9 196 8 749 9 177 8 632 5% 6% dont métiers 8 365 7 958 8 365 7 889 5% 6% Charges -6 632 -6 357 -6 545 -6 272 4% 4% Résultat brut d'exploitation 2 564 2 391 2 633 2 360 7% 12% Coût du risque - 332 - 193 - 332 - 122 Résultat net d'exploitation 2 232 2 199 2 301 2 238 2% 3% Mise en équivalence et autres 713 83 30 83 Résultat avant impôt 2 945 2 281 2 331 2 321 29% 0% Impôt - 669 - 673 - 612 - 687 Intérêts minoritaires - 380 - 303 - 349 - 304 RÉSULTAT NET - PDG 1 897 1 306 1 370 1 330 45% 3% Les chiffres sont retraités de la cession des activités de banque de détail comme communiqué le 11 avril 2019. Voir Résultats 2019 en page 27 pour un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable Résultats du 1er trimestre 2020 (1T20) et structure financière Résultats 1T20 Un bilan solide et une capacité bénéficiaire positive pour faire face à l'environnement actuel Données hors éléments exceptionnels(1) PNB MÉTIERS hors CVA/DVA -3% CET1 FL(2) 11,4% ~310 pb au dessus des exigences CET1 actuelles CHARGES D'EXPLOITATION Stable CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE(2) +60 M€ Un bilan solide… Capital Un ratio CET1 FL(2) de 11,4% ~310 pb au dessus des exigences réglementaires actuelles et ~120 pb au dessus de la nouvelle cible 2020-2021 de 10,2% Liquidité Un ratio LCR de >100% Plateforme de financement conjointe avec BPCE Levier Un ratio de levier(2) de 4,5% Maturité d'actifs >70% d'actifs ont une maturité < 1 an Moindre sensibilité aux provisionnements IFRS 9 basés sur les pertes attendues à maturité pour une agilité accrue dans l'environnement actuel (1) Voir Résultats 1T20, page 8 (2) Voir Résultats 1T20, note méthodologique Cession de 29,5% de Coface Une réalisation stratégique créatrice de valeur avec un gain de ~35bps au niveau du ratio CET1(1) Cession de 29,5% de Coface Annoncée le 25 février 2020 Prix de cession de 10,70 € par action Gain de ~15pb au niveau du ratio CET1 de Natixis au 1T20(1) Des éléments exceptionnels(2) de -119 M€ comptabilisés au 1T20 Closing de l'opération prévu vers la fin 2020 Contribution limitée au résultat net publié de Natixis (~2,5% en 2019) Voir note méthodologique des résultats du 1T20 et le communiqué de presse daté du 20 avril 2020 présentant des impacts détaillés de la cession annoncée, en termes comptables et de communication financière (1) Gain total de ~35pb sur la base des données au 31/12/2019 (2) Voir Résultats 1T20, page 8 COVID-19 Un engagement total de la part de toutes les équipes de Natixis : culture, agilité et expertise sont autant d'atouts clés pour assurer la continuité des opérations et accompagner toutes nos parties prenantes Natixis bien préparée avec l'adoption anticipée du travail à distance et des modes de travail collaboratif 2017 2018 Lancement du programme "Easy" Déploiement de la politique de télétravail ~77% des collaborateurs équipés ~54% des collaborateurs déjà en télétravail d'ordinateurs portables professionnels 1 ou 2 jours par semaine en périodes et bénéficiant de séances de formation normales d'activité(1) sur des nouveaux outils collaboratifs(1) ~98% 15 880 Des collaborateurs travaillant depuis Nombre maximal de connections chez eux une semaine après l'annonce simultanées enregistrées des mesures de confinement Une adaptation sans heurts ou perturbations, grâce à une infrastructure informatique forte Accompagner nos clients et la société en général Renforcement de notre focus commercial sur les besoins

de nos clients en solutions de financement, de couverture et d'investissement

de nos clients en solutions de financement, de couverture et d'investissement Plus de 9 Md€ (2) de financements octroyés depuis le début de la crise COVID-19, y compris ~1,5 Md€ de prêts garantis par l'État (PGE) ainsi que de nouvelles facilités de crédit

de financements octroyés depuis le début de la crise COVID-19, y compris ~1,5 Md€ de prêts garantis par l'État (PGE) ainsi que de nouvelles facilités de crédit >550 interactions clients avec l'équipe de recherche économique

de la BGC de Natixis depuis le début de la crise, y compris des focus sectoriels (Immobilier, Infrastructure…) et des sessions dédiées aux « C-suites »

de la BGC de Natixis depuis le début de la crise, y compris des focus sectoriels (Immobilier, Infrastructure…) et des sessions dédiées aux « C-suites » Assurances pertes d'activité fournies aux cafés / restaurants à travers BPCE IARD (risques réassurés)

Des solutions / facilités de paiement innovantes apportées notamment par les fintechs de Natixis (PayPlug avec sauvetonresto.com…)

~800k masques commandés en 2018, dont la plupart donnés aux hôpitaux au mois de mars. Le personnel médical de Natixis s'est aussi porté volontaire pour aider les hôpitaux publics à Paris

Plateforme digitale pour identifier des engagements individuels envers diverses initiatives sociales et locales. Abondement par Natixis des dons des employés en faveur de plusieurs associations (1) Données à fin 2019 (2) Données des métiers au 30/04/2020 COVID-19 Les principaux impacts observables(1) de la crise COVID-19 au 1T20 Données hors éléments exceptionnels(2) PNB Coût du risque Capital AWM -34M€ lié au marquage du portefeuille de seed money CIB -55M€ d'ajustements CVA/DVA -130M€ lié aux marquages de dividendes suite aux annonces de leur annulation au titre de 2019 de la part des entreprises (Global markets - Equity) Hors pôles -71M€ d'impact FVA Le principal impact direct du contexte COVID-19 sur le coût du risque de Natixis au 1T20 provient des provisions IFRS 9 en lien avec la pondération des scénarios (scénario pessimiste désormais à 100%) reflétant l'évolution du contexte macroéconomique De plus, les tensions sur les prix du pétrole se sont conjuguées avec le choc de la demande en lien avec le ralentissement économique lié au COVID-19, notamment en Asie, entraînant indirectement des augmentations individuelles de coût du risque et notamment plusieurs fraudes Fonds propres CET1 c. -510M€ Impact lié à la baisse des OCI et à une déduction au titre de la Prudent Value en hausse RWA c. 3,2 Md€ Hausse des RWA Marché (~1,0 Md€), des RWA CVA (~0,5 Md€) et des RWA Crédit liés aux tirages sur les lignes(3) (~1,7 Md€) c. -290 M€ c. -115 M€ c. -90 pb c. 160 M€ mécaniquement liés à l'évolution des marchés au 1T qui devraient être recouvrés au fil du temps c. 70 pb mécaniquement liés à l'évolution des marchés au 1T qui devraient être recouvrés au fil du temps (1) Non exhaustifs (2) Voir Résultats 1T20, page 8 (3) Données de gestion, brutes Résultats 1T20 Une capacité bénéficiaire positive grâce à la résilience des revenus et à la maîtrise des coûts Données hors éléments exceptionnels(1) Le PNB est impacté par les éléments suivants, tous liés directement ou indirectement au contexte COVID-19 pour M€ Produit net bancaire dont métiers hors desk CVA/DVA Charges Résultat brut d'exploitation Coût du risque Mise en équivalence et autres Résultat avant impôt Impôt Intérêts minoritaires Résultat net (pdg) - sous-jacent excl. contribution nette Coface Contribution nette Coface Résultat net (pdg) - sous-jacent incl. contribution nette Coface Retraitement IFRIC 21 Résultat net (pdg) excl. IFRIC 21 - sous-jacent incl. Coface 1T20 1T20 1T19 1T20 vs. 1T19 vs. 1T19 change constant 1 733 1 938 -11 % -12 % 1 857 1 911 -3 % -4% -1 579 -1 580 0 % -1 % 153 358 -57 % -58 % -193 -31 6 3 -34 330 -9 -122 -39 -32 -82 177 1 16 -81 192 141 142 60 334 montant total de c. -290 M€: AWM : impact de -34 M€ des marquages sur le portefeuille du seed money (après approche « overlay »), dus aux chutes des marchés au mois de mars

-34 M€ des marquages sur le portefeuille du seed money (après approche « overlay »), dus aux chutes des marchés au mois de mars CIB : impact de -55 M€ au travers des effets CVA/DVA (Credit/Debit Value Adjustment) dû à l'élargissement des spreads lié à la perception d'une détérioration du risque de contrepartie crédit au

31 mars 2020 par rapport au 31 décembre 2019. Impact de -130 M€ des marquages à la suite des annonces d'annulation de dividendes au titre de 2019 et des forts mouvements sur les courbes futures dividendes qui s'en sont suivis.

-55 M€ au travers des effets CVA/DVA (Credit/Debit Value Adjustment) dû à l'élargissement des spreads lié à la perception d'une détérioration du risque de contrepartie crédit au 31 mars 2020 par rapport au 31 décembre 2019. Impact de -130 M€ des marquages à la suite des annonces d'annulation de dividendes au titre de 2019 et des forts mouvements sur les courbes futures dividendes qui s'en sont suivis. Hors pôles: ajustement FVA (Funding Value Adjustment)

de -71 M€ dû à la hausse des coûts de financements sur le marché Les charges sont stables sur un an et même en baisse de -1% à change constant, traduisant le maintien d'une bonne maîtrise des coûts Le coût du risque traduit une hausse de provisionnement, principalement sur les expositions au secteur de l'énergie ainsi que quelques provisions IFRS 9 (voir page suivante) La contribution nette de Coface est basée sur une participation résiduelle de ~13% (vs. ~42% au 1T19) +8,7pp -9,4pp 81,9% 73,2% 10,2% 0,8% Coefficient RoTE d'exploitation(2) après impôt(2) 1T19 1T20 La capacité bénéficiaire(3) est positive à 60 M€ malgré ces impacts et après retraitement pour la comptabilisation en avance (front-loading) des frais obligatoires chaque trimestre selon IFRIC 21 (1) Voir Résultats 1T20, page 8 (2) Voir Résultats 1T20, note méthodologique et hors IFRIC 21 (3) Voir Résultats 1T20, note méthodologique Coût de risque Une pro-cyclicité limitée grâce à notre structure de bilan et à notre positionnement stratégique Une pro-cyclicité liée à IFRS 9 limitée grâce 1Q20à notreCIB COSTstructureOF RISK de bilan BY TYPE Les modèles internes de Natixis reposent sur des paramètres proches de ceux du dernier scénario macroéconomique de référence publié par le MSU pour le contexte actuel. Le scénario pessimiste est désormais pondéré à 100% dans les modèles IFRS 9. Le bilan à courte maturité permet potentiellement de limiter les impacts en coût du risque liés au passage d'expositions classées en statut S1 (pertes attendues à un an) vers le statut S2 (pertes attendues à maturité). Les impacts futurs sur le coût du risque pourraient essentiellement dépendre des passages individuels en défaut, qui pourraient être limités par les mesures gouvernementales de soutien dont l'impact global sera à apprécier au fil du temps. Répartition du coût de risque au 1T20 COVID-19 Impacts Coût du risque directs et fraudes hors COVID-19 ~60% ~40% 117 bps(1) Principaux impacts Coût du risque(1) COVID-19 de ~45 pb Directs hors ces impacts Repondération scénarios IFRS 9 (100% pessimiste) Indirects Fraudes - Surtout Énergie & Ressources Naturelles Sensibilité du coût du risque 2020 à un scénario macroéconomique sévère Le positionnement ciblé de Natixis implique que les expositions hors France sont limitées quelques secteurs d'expertise et ne reflètent pas l'économie dans son ensemble (mesure PIB) Sur la base d'une estimation de baisse du PIB français de ~9% en 2020 (baisse cumulée de ~4% pour 2020-2021) et d'hypothèses sévères sur tous nos secteurs d'expertise, avec notamment une reprise modeste des cours de pétrole vers les niveaux du début avril et des décotes significatives sur les valeurs dans les actifs réels (e.g. ~30-40% pour l'aviation et ~15% pour l'immobilier) le coût du risque pour la suite de 2020 pourrait être en ligne avec le 1T20 ou modestement supérieur (1) Coût du risque hors institutions de crédit. Coût du risque exprimé en pb des encours totaux, début de période Structure financière Des positions solides en capital et en liquidité, largement au-dessus des exigences et des objectifs Un ratio CET1 solide, ~310 pb au dessus des exigences réglementaires actuelles et ~120 pb au dessus de la nouvelle cible 2020-2021 -100 pb P2R -100 pb - 20 pb CCyB 9,47% 11,2% 10,2% 11,4% 8,29% 0,22% 0,03% 2,25% 1,26% 2,50% 2,50% 4,50% 4,50% Rappel des principes et de la structure de financement de Natixis La structure de financement de Natixis est assise sur un Pool de Refinancement Conjoint partagé par Natixis et BPCE. Placée sous l'égide du Comité de Gestion Actif Passif (GAP), cette plateforme a été mise en place pour sécuriser le financement du Groupe et optimiser la gestion et l'allocation des liquidités au sein du Groupe en ligne avec des règles prédéterminées, avec l'objectif de limiter le recours aux financements de marché et de réduire les coûts de financement Groupe BPCE - Réserves totales de liquidité Exigences en fonds Nouvelles exigences Précédente cible Nouvelle cible CET1 Natixis CET1 FL (1) propres CET1 au en fonds propres CET1 2020 2020-21 31/03/2020 01/01/2020 CET1 post annonces du 1T20 ~170pbs ~190pbs mgmt buffer mgmt buffer Pilier 1 Coussin de conservation de fonds propres Pilier 2 Coussin contra-cyclique P2R - prise en compte de l'article 104 de la CRD V se traduisant structurellement en un nouveau ratio CET1 cible de 10,2% pour 2020- 2021 - niveau pertinent pour la distribution des capitaux excédentaires(2) 188% 160% 155% 204 Md€ 231 Md€ 247 Md€ 69 81 67 62 66 75 74 96 91 31/12/2018 31/12/2019 31/03/2020 Liquidités placées auprès des banques centrales Titres LCR Actifs éligibles au refinancement banques centrales Ratio de couverture refinancement court terme et tombées CT des dettes MLT Coussins contra-cycliques - Réduits à zéro dans plusieurs pays y.c. la France (à partir du 1er avril 2020) et le RU qui sont les 2 plus gros contributeurs au coussin contra-cyclique global de Natixis Ratio LCR >100% à fin mars 2020 tant au niveau Groupe BPCE qu'au niveau Natixis. Un effet symétrique sur le bilan entre les tirages sur les RCF et l'augmentation des dépôts corporates a été observé (ratio ~80%)(3) (1) Voir Résultats 1T20, note méthodologique (2) Dépend de l'évolution des recommandations de la BCE sur le sujet (3) Données de gestion Dividende 2019 Natixis a pris la décision de suivre les recommandations formulées par la Banque Centrale Européenne (BCE) le 27 mars 2020 concernant la distribution de dividendes dans le contexte d'incertitudes sur les impacts financiers engendrés par la crise du COVID-19. Ainsi, il ne sera pas proposé à cette Assemblée Générale d'approuver la distribution d'un dividende par action de 0,31 € au titre de l'exercice 2019, comme initialement prévu. Il sera donc proposé d'affecter la totalité du bénéfice distribuable de l'exercice 2019 au poste « report à nouveau ». Le Conseil d'administration reconsidérera cette décision après le 1er octobre 2020 (date en ligne avec les recommandations de la BCE) afin de procéder à une éventuelle distribution, en fonction de la situation qui prévaudra à ce moment. Cette décision permet ainsi à Natixis de renforcer son niveau de solvabilité de +100 pb de ratio CET1, permettant la mobilisation d'autant de ressources que nécessaires au soutien des entreprises et de l'économie. Évolution de la cotation de Natixis en 2020 Performance supérieure à celle des banques françaises dans un contexte volatil Base 100 au 31/12/2019 Natixis Moyenne banques FR Source Bloomberg au 15/05/2020 Principaux développements stratégiques Notre engagement pour la finance durable Performance financière et responsabilité sociale / environnementale dans toute l'organisation ACTIONS D'ENTREPRISE CRÉDIT & FINANCEMENT RESPONSABLES Normes de conduite claires Natixis Code of Conduct Gestion de nos impacts directs Gold Medal CUBE2020 INVESTISSEMENT RESPONSABLE 1ère banque à développer un Green Weighting Factor Renforcement de notre politique visant l'exclusion du charbon : réduction du seuil appliqué aux corporates à 25 % (vs 50 % depuis 2015) Développement d'obligations et crédits durables 43 obligations durables arrangées (4,4 Md€ part Natixis) 40 crédits durables réalisées (4,4 Md€ underwriting) Financement de projets d'énergies renouvelables 26 nouveaux projets depuis le début de 2019, représentant une capacité de 7,8GW et 2,1 Md€ Challenge national d'efficacité énergétique des bâtiments Engagement pour la mixité & à l'égalité femme/homme Signataire des Principes d'autonomisation des femmes ONU Contribution active aux initiatives internationales Signataire fondateur des Principes pour une Banque Responsable (PRB) et de l'Engagement collectif sur le climat Mirova 1er gestionnaire à lancer un Sustainable Ocean Fund Contribution à la mixité homme/femme à travers le Women Leaders Equity Fund 90% des actifs gérés par Natixis IM conformes aux Principes de l'investissement responsable (PRI) de l'ONU au 31/12/19 Politique d'investissement de Natixis Assurances Atteindre la trajectoire 2°C d'ici 2030. Engagement : ~10% des investissements faits chaque année sont sur des actifs verts. Les actifs verts représenteront ~10 % des actifs totaux en 2030 au plus tard 14% des investissements 2019 ont été verts (equity et credit) Investissements verts représentent 3% du portefeuille à ce jour Green Weighting Factor Un outil de pilotage de l'impact climatique du bilan de Natixis Objectif à long terme Aligner le bilan de Natixis sur une trajectoire de ses financements cohérente avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat (moins de +2°C) Intégrer le risque de transition Ajustement défavorable pour les transactions ayant climatique dans l'évaluation globale un impact négatif sur le climat et l'environnement de nos opérations de financement Accélérer la transition de Encourager l'origination d'opérations de financement Natixis vers la finance durable vert (y compris pour nos franchises « brunes ») Méthodologie de notation sur une échelle de 1 à 7

Une note qui repose sur une évaluation de l'impact sur le climat, ajustée pour prendre en compte les principales externalités environnementales : biodiversité, eau, pollution, déchets

Outil simple, ne permettant aucune interprétation : nombre limité de critères, informations facilement disponibles, seuils

Basé sur une analyse du cycle de vie complet ainsi que sur les pratiques de marché

Approche sectorielle : hiérarchie multi-secteurs et multi-classe d'actifs au sein de chaque secteur Emissions de +4- Trajectoire 5°C actuelle gaz à effet de serre +2°C Trajectoire cible 2019 2025 2050 2100 Gestion d'actifs Des bénéfices multiples associés à l'opération de rapprochement avec La Banque Postale Asset Management pour Natixis Renforcement Création d'un acteur Développement du positionnement de premier plan de d'un nouveau métier de Natixis Investment la gestion assurantielle / de services Managers sous contrainte et Taux technologiques et de ses Affiliés : & Crédit au niveau européen, et opérationnels pour >1 000 Md€ d'encours capable de répondre des clients tiers sous gestion aux besoins spécifiques (e.g., Sociétés de Gestion), dès le closing des clients institutionnels. avec un temps de mise de l'opération1 La Société Commune sur le marché réduit s'imposerait comme la 9e Société de Gestion d'actifs pour le compte d'institutionnels en Europe (1) Hors effet marché sur la période Gestion d'actifs La Société Commune s'imposerait comme la 9e Société de Gestion d'actifs pour le compte d'institutionnels en Europe Classement des gestionnaires d'actifs en fonction de leurs encours auprès de clients institutionnels européens (Md€ au 31 décembre 2018, gestionnaires avec plus de 200 Md€ d'encours) 1 138 91 710 46 627 417 399 338 476 625 16 1 588 21 477 94 571 3 459 463 431 8 439 2 430 192 6 59 144 400 378 127 155 26 65 374 106 61 32 99 298 186 90 274 107 40 55 55 258 248 16 58 52 87 213 213 60 45 108 207 143 63 156 Chiffres obtenus par approximation à partir de la répartition des actifs institutionnels Royaume-Uni Encours apportés par chacune des Sociétés de Gestion à la Société Commune / Source : IPE - Supplément Top 400 Asset Managers (juin 2019) 8 946 230902 816 815 Clients internes Clients externes assurantiels Clients externes Fonds de pension Autres clients externes institutionnels Clients externes - répartition non connue Assurance Étape majeure pour Natixis Assurances dans son ambition de devenir un assureur de plein exercice Natixis reprend à partir de 2020 les nouvelles affaires Banques en assurance Populaires non vie pour les clients privés des Banques Populaires dans le cadre Caisses du renouvellement d'Epargne du partenariat entre le Groupe BPCE et Covéa annoncé ce jour Vie Non Vie   à réaliser New Dimension   réalisé réalisé New Frontier New Frontier (Reprise des affaires (Rachat de nouvelles à CNP) BPCE Assurances) Étape majeure dans la mise en œuvre de New Dimension Natixis Assurances devient un assureur de plein exercice au service des réseaux du Groupe BPCE, à travers le déploiement d'un modèle industriel unique pour les réseaux Banques Populaires et Caisses d'Epargne BPCE Assurances, filiale détenue à 100 % par Natixis Assurances depuis 2017, reprendra les affaires nouvelles en assurance auto et IARD pour les clients privés des Banques Populaires à BPCE IARD, entité détenue à parité entre Natixis Assurances et Groupe Covéa (à travers MAAF) Déploiement progressif à partir de 2020 avec un impact positif sur les revenus dès la première année, préparant ainsi la croissance du pôle au-delà de 2020 Voir communiqué de presse daté du 9 mai 2019 Conclusion Conclusion Naviguer et traverser la crise pour assurer la création de valeur pour toutes nos parties prenantes La création de valeur reste au cœur de l'ADN de Natixis. Ainsi, l'entreprise continuera s'adapter , notamment en renforçant les efforts de contrôle des coûts , pour naviguer dans l'environnement actuel. S'adapter ce n'est pas simplement s'ajuster à court terme. Les implications à moyen et long terme de la situation actuelle devront être évaluées et traduites dans la vision et la stratégie de Natixis pour l'avenir. Ainsi, un nouveau plan stratégique sera dévoilé vers la fin de l'année 2021. Natixis annoncera donc vers la fin de l'année 2020 ses objectifs 2021 au-delà du nouveau ratio cible CET1 FL(1) de 10,2%, adaptation à un P2R structurellement en baisse de ~100pb sous CRD V et niveau pertinent pour la distribution des capitaux excédentaires(2) qui demeure un élément clé de la création de valeur de Natixis. (1) Voir Résultats 1T20, note méthodologique (2) Dépend de l'évolution des recommandations de la BCE sur le sujet Gouvernance de Natixis Laurent Mignon Président du conseil d'administration de Natixis La gouvernance de Natixis au 20 mai 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES Titres autodétenus 0,07 % BPCE 70,64 % Au 31/12/2019 nomme et révoque Public 26,50 % Salariés 2,79 % CONSEIL nomme D'ADMINISTRATION et révoque ► Comité d'audit 5 Président : Catherine Pariset membres ► Comité des risques 5 Président : Bernard Oppetit membres ► Comité des nominations 6 Président : Diane de Saint Victor membres ► Comité des rémunérations 7 Président : Nicolas de Tavernost membres ► Comité stratégique 16 Président : Anne Lalou membres DIRECTEUR GÉNÉRAL ► Comité de direction 10 générale membres Président : François Riahi ► Comité exécutif 46 Président : François Riahi membres Composition du Conseil d'administration 5 membres indépendants 1 censeur Diane Bernard Anne Daniel Alain Nicole Christophe Laurent Mignon, de Saint Victor Oppetit Lalou de Beaurepaire Condaminas Etchegoïnberry Pinault Président 10 Conseil d'administration membres issus Mixité : 40 % du Groupe BPCE Henri Proglio, Catherine Nicolas Sylvie Bernard Dominique Thierry Catherine Censeur Pariset de Tavernost Garcelon Dupouy Duband Cahn Halberstadt Rapports des Commissaires aux Comptes Rapports des commissaires aux comptes émis le 6 mars 2020 Deloitte et PwC Nos rapports sur les comptes annuels et consolidés de Natixis tels qu'arrêtés par le conseil d'administration du 6 février 2020, ont été émis le 6 mars 2020. Ils tiennent compte des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Rapport sur les comptes consolidés (1/2) Opinion Fondement de l'opinion Observation Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l'exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » et l'interprétation IFRIC 23 sur les incertitudes relatives aux traitements fiscaux présentés dans la note 1 « Normes comptables appliquées » et dans la note 2 « Incidences de la première application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019 » de l'annexe aux comptes consolidés. Rapport sur les comptes consolidés (2/2) Points clés de l'audit Vérification du rapport de gestion et autres documents adressés aux actionnaires Responsabilités de la direction Responsabilités des CAC Notre rapport fait état des points clés de l'audit des comptes consolidés de Natixis. Il décrit, pour chaque point clé de l'audit, les risques et estimations identifiés, l'approche d'audit mise en œuvre pour y répondre et justifie ainsi notre appréciation des comptes consolidés. Les points clés de l'audit des comptes consolidés de Natixis sont les suivants : Dépréciation de prêts et créances à la clientèle (statuts 1, 2 et 3),

Provisions pour risques juridiques et de non-conformité,

non-conformité, Évaluation des instruments financiers complexes,

Provisions techniques d'assurance,

Impôts différés actifs liés aux pertes fiscales reportables,

Comptabilisation et évaluation des commissions de performance. Nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires. Nous rappelons les responsabilités de la direction et du comité d'audit. Nous faisons mention de notre rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et leurs conclusions. Rapport sur les comptes annuels (1/2) Opinion Fondement de l'opinion Points clés de l'audit Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Notre rapport fait état des points clés de l'audit des comptes annuels de Natixis. Il décrit, pour chaque point clé de l'audit, les risques et estimations identifiés, l'approche d'audit mise en œuvre pour y répondre et justifie ainsi notre appréciation des comptes annuels. Les points clés de l'audit des comptes annuels de Natixis sont les suivants : Dépréciation de prêts et créances à la clientèle sur base individuelle,

Provisions pour risques juridiques et de non-conformité,

non-conformité, Évaluation des instruments financiers non cotés sur des marchés actifs. Rapport sur les comptes annuels (2/2) Vérification du rapport de gestion et autres documents adressés aux actionnaires Responsabilités de la direction Responsabilités des CAC Nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires. La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce appellent de notre part l'observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n'incluent pas les opérations bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu'elles n'entrent pas dans le périmètre des informations à produire. Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4 du Code de commerce. Nous rappelons les responsabilités de la direction et du comité d'audit. Nous faisons mention de notre rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et leurs conclusions. Rapport sur les conventions réglementées En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions antérieures à l'exercice 2019, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions suivantes qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre Conseil d'administration : Nouveaux accords de partenariat conclus entre CNP Assurances, BPCE, Natixis S.A. et BPCE Vie comprenant : Un accord de modification des nouveaux accords de partenariat, conclu entre CNP Assurances, BPCE, Natixis et BPCE Vie, venant modifier le Protocole Cadre Général conclu en 2015 et plusieurs des nouveaux accords de partenariat conclus en application de ce dernier ;

Un avenant au traité de réassurance des affaires nouvelles - Tranche 1, conclu entre BPCE Vie, CNP Assurances, en présence de Natixis et ayant pour objet la réassurance en quote-part des garanties en euros délivrées par la BPCE Vie au travers des contrats d'assurance-vie et de capitalisation à vocation d'épargne-retraite de BPCE Vie, distribués par les Entités du Périmètre Épargne-Retraite, à l'exception des contrats visés à l'article R. 342-9 du Code des assurances. Ces conventions n'ont pas eu d'impact financier en 2019. Résolutions soumises au vote Aline Braillard Secrétaire du conseil d'administration de Natixis Présentation des 19 résolutions de l'assemblée générale mixte 1re résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019 1re Bénéfice net : 2,242 Md€ résolution 1re résolution : Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019 1re Bénéfice net : 2,242 Md€ résolution 99,955% avec une majorité de 1re résolution ADOPTÉE 2e résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019 2e Bénéfice net part du groupe : 1,897 Md€ résolution 2e résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019 2e Bénéfice net part du groupe : 1,897 Md€ résolution 99,954% avec une majorité de 2e résolution ADOPTÉE 3e résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2019 3e Résultat net comptable de l'exercice 2019 : 2 242 111 898,15 € résolution affecté en totalité au poste « report à nouveau » 3e résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2019 3e résolution Résultat net comptable de l'exercice 2019 : 2 242 111 898,15 € affecté en totalité au poste « report à nouveau » avec une majorité de 99,923% 3e résolution ADOPTÉE 4e résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 4e résolution Conventions réglementées préalablement autorisées par le Conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale : Nouveaux accords de partenariat entre CNP Assurances, BPCE, Natixis S.A et BPCE Vie. Ces conventions intéressent L. Mignon, C. Halberstadt, B. Dupouy, T. Cahn et F. Lemalle. Ces conventions intéressent L. Mignon, C. Halberstadt, B. Dupouy, T. Cahn et F. Lemalle. 4e résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce 4e résolution Conventions réglementées préalablement autorisées par le Conseil d'administration depuis la dernière assemblée générale : Nouveaux accords de partenariat entre CNP Assurances, BPCE, Natixis S.A et BPCE Vie. Ces conventions intéressent L. Mignon, C. Halberstadt, B. Dupouy, T. Cahn et F. 5e résolution : Approbation des informations mentionnées au I de l'article L. 225-37- 3 du Code de commerce 5e résolution Informations afférentes à la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux telles que mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, y compris s'agissant des mandataires sociaux dont le mandat a pris fin et ceux nouvellement nommés au cours de l'exercice écoulé. avec une majorité de 96,986% 5e résolution ADOPTÉE 6e résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Président du Conseil d'administration 6e résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce 300 000 € (Cf. vidéo de Nicolas de Tavernost) 6e résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Président du Conseil d'administration 6e résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce 300 000 € avec une majorité de 97,798% 6e résolution ADOPTÉE 7e résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur général 7e résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur général, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce Part fixe : 800 000 € Sous conditions Part variable attribuée : 988 262 €de présence et de performance Attribution gratuite d'actions de performance « LTIP » : 31 708 actions (Cf. vidéo de Nicolas de Tavernost) 7e résolution : Approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur général 7e résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice au Directeur général, en application de l'article L. 225-100 III du Code de commerce Part fixe : 800 000 € Sous conditions Part variable attribuée : 988 262 €de présence et de performance Attribution gratuite d'actions de performance « LTIP » : 31 708 actions 225-100 III du Code de commerce Part fixe : 800 000 € Sous conditions Part variable attribuée : 988 262 €de présence et de performance Attribution gratuite d'actions de performance « LTIP » : 31 708 actions avec une majorité de 91,087% 7e résolution ADOPTÉE 8e résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration 8e résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce Rémunération annuelle fixe : 300 000 € bruts (Cf. vidéo de Nicolas de Tavernost) 8e résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration 8e résolution Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce Rémunération annuelle fixe : 300 000 € bruts avec une majorité de 99,893% 8e résolution ADOPTÉE 9e résolution : Approbation de la politique de rémunération du Directeur général 9e résolution Approbation de la politique de rémunération du Directeur général pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce Rémunération fixe : déterminée en fonction des compétences et expertises nécessaires l'exercice de ses fonctions et en cohérence avec les pratiques de marché sur des fonctions similaires 800 000 € annuels bruts Rémunération variable annuelle : subordonnée à la réalisation d'objectifs quantitatifs et stratégiques prédéterminés dont le versement d'une fraction significative est conditionnel, différé dans le temps et attribué sous forme de titres Natixis ou d'instruments équivalents avec une majorité de 91,687% 9e résolution ADOPTÉE 10e résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration 10e résolution Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce Part fixe annuelle : 8 000 € Part variable : 2 000 € par séance, attribuable en fonction de la présence Le nombre de séances rétribuées est plafonné à 7 10e résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration 10e résolution Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020, en application de l'article L. 225-37-2 du Code de commerce Part fixe annuelle : 8 000 € Part variable : 2 000 € par séance, attribuable en fonction de la présence Le nombre de séances rétribuées est plafonné à 7 avec une majorité de 99,892% 10e résolution ADOPTÉE 11e résolution : Enveloppe globale des rémunérations versées à la population régulée 11e résolution Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées la population régulée (personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier) durant l'exercice 2019 Montant de l'enveloppe : 180 M€ (Cf. vidéo de Nicolas de Tavernost) 11e résolution : Enveloppe globale des rémunérations versées à la population régulée 11e résolution Avis sur l'enveloppe globale des rémunérations versées la population régulée (personnes visées à l'article L. 511-71 du Code monétaire et financier) durant l'exercice 2019 Montant de l'enveloppe : 180 M€ (Cf. vidéo de Nicolas de Tavernost) avec une majorité de 99,894% 11e résolution ADOPTÉE 12e résolution : Ratification de la cooptation de Dominique Duband en qualité d'administrateur 12e résolution Cooptation intervenue le 6 février 2020, à la suite de la démission de Françoise Lemalle Durée du mandat : jusqu'à l'assemblée générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021 12e résolution : Ratification de la cooptation de Dominique Duband en qualité d'administrateur 12e résolution Cooptation intervenue le 6 février 2020, à la suite de la démission de Françoise Lemalle Durée du mandat : jusqu'à l'assemblée générale 2022 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021 avec une majorité de 98,799% 12e résolution ADOPTÉE 13e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Condaminas 13e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. 13e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Condaminas 13e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. avec une majorité de 96,365% 13e résolution ADOPTÉE 14e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Nicole Etchegoïnberry 14e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. 14e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Nicole Etchegoïnberry 14e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'exercice 2021 avec une majorité de 98,799% 12e résolution ADOPTÉE 13e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Condaminas 13e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. 13e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Condaminas 13e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. avec une majorité de 96,365% 13e résolution ADOPTÉE 14e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Nicole Etchegoïnberry 14e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. 14e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Nicole Etchegoïnberry 14e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. avec une majorité de 98,294% 14e résolution ADOPTÉE 15e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Sylvie Garcelon 15e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. 15e résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur de Sylvie Garcelon 15e résolution Durée du mandat : 4 ans Soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2024 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 Le comité des nominations a émis un avis favorable à ce renouvellement. avec une majorité de 91,463% 15e résolution ADOPTÉE 16e résolution : Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions 16e résolution Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société Exemples possibles de rachat d'actions par la Société : l'animation du contrat de liquidité ;

l'attribution ou la cession aux salariés au titre de leur participation aux résultats

de l'entreprise, de plan d'épargne salariale, de programme d'achat d'actions ainsi que l'attribution d'actions gratuites ou toute autre forme d'allocation d'actions aux membres du personnel ;

de l'entreprise, de plan d'épargne salariale, de programme d'achat d'actions ainsi que l'attribution d'actions gratuites ou toute autre forme d'allocation d'actions aux membres du personnel ; l'annulation d'actions ;

le paiement ou l'échange dans le cadre d'opérations de croissance externe ; Limite : 10 % du capital, sachant que la Société ne peut détenir plus de 10 % de son propre capital Prix d'achat maximal : 10 € par action Plafond : 3 155 846 495 € Durée : 18 mois 16e résolution : Intervention de la Société sur le marché de ses propres actions 16e résolution Renouvellement de l'autorisation conférée au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des rachats d'actions de la Société Exemples possibles de rachat d'actions par la Société : l'animation du contrat de liquidité ;

l'attribution ou la cession aux salariés au titre de leur participation aux résultats

de l'entreprise, de plan d'épargne salariale, de programme d'achat d'actions ainsi que l'attribution d'actions gratuites ou toute autre forme d'allocation d'actions aux membres du personnel ;

de l'entreprise, de plan d'épargne salariale, de programme d'achat d'actions ainsi que l'attribution d'actions gratuites ou toute autre forme d'allocation d'actions aux membres du personnel ; l'annulation d'actions ;

le paiement ou l'échange dans le cadre d'opérations de croissance externe ; Limite : 10 % du capital, avec une majorité de 99,079% 16e résolution ADOPTÉE 17e résolution : Modification de l'article 12 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d'administration 17e résolution Mise en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article L. 225-35 alinéa 1 du Code de commerce (tel que modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) en précisant que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 17e résolution : Modification de l'article 12 des statuts relatif aux pouvoirs du conseil d'administration 17e résolution Mise en conformité avec la nouvelle rédaction de l'article L. 225-35 alinéa 1 du Code de commerce (tel que modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) en précisant que le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. avec une majorité de 99,941% 17e résolution ADOPTÉE 18e résolution : Mise en harmonie des articles 13 et 29 des statuts avec les nouvelles dispositions législatives et actualisation des articles 14 et 22 des statuts 18e résolution Modification des articles 13 « Rémunération des membres du conseil d'administration » et 29 « Attributions » des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle rédaction

de l'article L. 225-45 du Code de commerce en remplaçant le terme « jetons de présence » par « rémunération ».

de l'article L. 225-45 du Code de commerce en remplaçant le terme « jetons de présence » par « rémunération ». Modification de l'article 14 « Modalités d'exercice de la Direction générale» des statuts de la Société afin d'actualiser sa rédaction en supprimant la référence au premier conseil d'administration de la Société tenu immédiatement après l'assemblée générale mixte du 30 avril 2009.

Modification de l'article 22 « Admission aux assemblées - Pouvoirs » des statuts de la Société afin de supprimer la référence à l'article 1316-4 du Code civil désormais abrogé. 18e résolution : Mise en harmonie des articles 13 et 29 des statuts avec les nouvelles dispositions législatives et actualisation des articles 14 et 22 des statuts 18e résolution Modification des articles 13 « Rémunération des membres du conseil d'administration » et 29 « Attributions » des statuts de la Société afin de refléter la nouvelle rédaction

de l'article L. 225-45 du Code de commerce en remplaçant le terme « jetons de présence » par « rémunération ».

de l'article L. 225-45 du Code de commerce en remplaçant le terme « jetons de présence » par « rémunération ». Modification de l'article 14 « Modalités d'exercice de la Direction générale» des statuts de la Société afin d'actualiser sa rédaction en supprimant la référence au premier conseil d'administration de la Société tenu immédiatement après l'assemblée générale mixte du 30 avril 2009.

Modification de l'article 22 « Admission aux assemblées - Pouvoirs » des statuts de la Société afin de supprimer la référence à l'article 1316-4 du Code civil désormais abrogé. avec une majorité de 99,953% 18e résolution ADOPTÉE 19e résolution : Pouvoirs pour les formalités 19e Pouvoirs pour effectuer les publications et formalités légales résolution 19e résolution : Pouvoirs pour les formalités 19e Pouvoirs pour effectuer les publications et formalités légales résolution avec une majorité de 99,950% 19e résolution ADOPTÉE Conclusion de votre attention Rendez-vous VENDREDI 28 MAI 2021 PALAIS BRONGNIART / PARIS La Sté Natixis SA a publié ce contenu, le 20 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

