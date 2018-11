Natixis : Résultats 3T18 et 9M18 - 08/11/2018

Paris, le 8 novembre 2018

Résultats 3T18 et 9M18

Pertinence de nos choix stratégiques dans des marchés volatils

Hausse du Résultat net publié : +10% à 422 M€ au 3T18 et +15% à 1 324 M€ au 9M18

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ ET DE LA PROFITABILITÉ DE NOS MÉTIERS

PNB SOUS-JACENT1 À 2,3 MD€ AU 3T18 ET 7,3 MD€ AU 9M18 (+3% ET +6% À CHANGE CONSTANT)

ROE SOUS-JACENT1 DE NOS MÉTIERS À 15,4% AU 9M18

Asset & Wealth Management : dynamique positive de la collecte, marges et commissions de surperformance en hausse grâce au choix de la gestion active

Dynamique positive de la collecte nette et des marges : 8ème trimestre consécutif de collecte positive (+5 Md€), combiné à des marges en progression > 31pb au 3T18 (+1,4pb vs. 3T17)

Commissions de surperformance en hausse de près de +30% sur un an au 9M18, en légère hausse au 3T18 vs. 3T17

Hausse significative du RBE sous-jacent1 : +26% à change constant sur un an au 9M18

Acquisition de Massena Partners afin de renforcer le positionnement de Natixis Wealth Management sur le UHNWI2

BGC : RoE sous-jacent1 à 14,4% au 9M18 grâce à nos expertises diversifiées et différenciantes

PNB sous-jacent1 hors CVA/DVA stable sur un an au 3T18 ainsi qu'au 9M18 à taux de change constant. Retraité de la cession des activités d'intermédiation et de recherche actions, hausse sur ces deux périodes

Global markets : Revenus Equity (hors cash) en hausse de +3% sur un an au 3T18 avec des revenus FICT stables

Global finance : Revenus sous-jacents1 en hausse de +13% à change constant au 9M18 grâce à l'approche sectorielle

Assurance : croissance soutenue de l'activité

Hausse du PNB sous-jacent1 de +8% sur un an au 9M18 (+9% au 3T18)

Assurance vie3 : 7,5 Md€ de primes au 9M18 (+4% sur un an) dont 34% en unités de compte

SFS : forte dynamique de croissance, en particulier sur les Paiements

PNB sous-jacent1 des SFS en hausse de +6% sur un an au 9M18 (+7% au 3T18 dont +16% sur les Paiements)

Paiements : Volume d'affaires généré par Dalenys et PayPlug en hausse de +33% sur un an au 9M18

CRÉATION DE VALEUR PÉRENNE ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE

Résultat net sous-jacent1 de 1 345 M€ en hausse de +8% sur un an au 9M18, et de 438 M€ au 3T18 (+7% sur un an)

Hausse du RoTE sous-jacent1 à 14,1% au 9M18 (+190pb vs. 9M17)

Ratio CET1 Bâle 3 FL4 à 10,9% au 30 septembre 2018 incluant le financement de l'acquisition de MV Credit pour 12pb

9M18 : DES DÉBUTS PROMETTEURS POUR NEW DIMENSION

François Riahi, Directeur Général de Natixis a déclaré : « Natixis a réalisé de bonnes performances sur les neuf premiers mois de l'année, avec une activité en croissance et une hausse de la rentabilité des métiers montrant la

pertinence de nos choix stratégiques. Ces résultats sont parfaitement conformes aux ambitions de notre plan stratégique New Dimension. Toutes nos équipes sont et resteront mobilisées pour mettre en œuvre ce plan. »

1 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC21 pour le calcul du coefficient d'exploitation, RoE et RoTE

2 Ultra High Net Worth Individuals

3 Hors traité de réassurance avec CNP

4 Voir note méthodologique

RÉSULTATS DU 3T18

Le Conseil d'administration a arrêté le 8 novembre 2018 les comptes de Natixis au titre du 3e trimestre 2018.

en M€

Produit net bancaire

dont métiers

Charges

Résultat brut d'exploitation

Coût du risque

Résultat net d'exploitation

Mise en équivalence et autres

Résultat avant impôt

Impôt

Intérêts minoritaires

Résultat net - pdg

Le PNB sous-jacent de Natixis ressort en hausse de +3% sur un an avec, notamment, une forte progression des revenus de l'AWM (+7% sur un an), de l'Assurance (+9% sur un an), des Paiements (+16% sur un an) et de Coface (+8% sur un an). Les revenus de la BGC sont en hausse sur un an à périmètre constant (hors CVA/DVA).

Les charges sous-jacentes progressent en partie du fait d'une hausse des ETP et des investissements, à la fois de transformation et en projets digitaux prévus dans la trajectoire du plan New Dimension. Les charges publiées incluent ~10 M€ de frais exceptionnels de restructuration dans le cadre du plan d'efficacité opérationnelle d'Ostrum, tandis que ~20 M€ de coûts annualisés du cash equity continuent d'être supportés (jusqu'au 1S19) sans contribution aux revenus. Le coefficient d'exploitation sous-jacent1 ressort à 71,3% au 3T18, en hausse de 1,3pp vs. 3T17.

Le résultat avant impôt sous-jacent est en hausse de +4% sur un an, incluant une réduction significative du coût du risque sous-jacent (divisé de près de moitié vs. 3T17). Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s'établit à 18pb au 3T18.

Le taux d'impôt du 3T18 atteint ~28% (en baisse par rapport au 3T17). Les intérêts minoritaires sont stables sur l'année.

Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 388 M€ au 3T18, en hausse de +5% sur un an. En intégrant les éléments exceptionnels (-17 M€ nets d'impôt au 3T18) et l'impact IFRIC 21 (+50 M€ au 3T18), le résultat net part du groupe publié au 3T18 s'établit à 422 M€, en croissance de +10% sur un an.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s'établit à 11,6% hors impact IFRIC 21 et le RoE sous-jacent1 des métiers à 12,6%, en progression de +130pb et +20pb respectivement par rapport au 3T17. Le bénéfice par action1 de Natixis est en hausse de +11% sur un an au 3T18.

Natixis réitère ses ambitions stratégiques et financières communiquées le 12 septembre 2018. Dans l'optique d'accélérer sa croissance et la création de valeur en direction des objectifs du plan stratégique New Dimension, Natixis pourrait investir jusqu'à 2,5 Md€ sur la période 2018-2020 (~0,4 Md€ déjà investis). Ces investissements porteraient prioritairement sur les métiers de Gestion d'actifs et de fortune (par exemple : boutiques complétant l'offre existante, développement en Asie et sur le segment des alternatifs, actifs d'assurance vie), secondairement sur les Paiements, afin de prendre part au mouvement de consolidation de l'industrie (par exemple : acquisitions, combinaison d'actifs) et sur la BGC (par exemple : boutiques de M&A). À noter également côté Assurance, le projet de reprise de l'activité non-vie des Banques Populaires pour les clients particuliers mentionné lors de la présentation du plan stratégique New Dimension en novembre 2017. Par ailleurs, et sous réserve de la réalisation du projet de cession des activités de banque de détail à BPCE SA, le scénario central de Natixis reste la distribution d'un dividende exceptionnel pouvant atteindre 1,5 Md€ dans la mesure où aucune opportunité stratégique significative n'a été identifiée à ce jour. Enfin, suite au communiqué de presse publié le 11 octobre 2018, Natixis reconfirme ne pas envisager une OPA sur Ingénico.

RÉSULTATS 9M18

en M€

9M17 publié

9M18 dont sous-jacent

9M18 dont exceptionnels

Produit net bancaire

6 961

7 265

100

dont métiers

6 555

6 757

68

Charges

-4 895

-4 989

-61

dont charges hors FRU

-4 773

-4 825

-61

Résultat brut d'exploitation

2 066

2 276

39

Coût du risque

-193

-114 -71

Résultat net d'exploitation

1 873

2 162 -32

Mise en équivalence et autres

45

25

Résultat avant impôt

Impôt

Intérêts minoritaires

-654 -177

1 917

2 187 -32

-650 -116

-665 11

-177 0

Résultat net - pdg

1 151

1 345

-21

Le PNB sous-jacent de Natixis ressort en hausse de +6% sur un an à taux de change constant avec notamment une hausse significative des revenus de l'AWM (+14% à taux de change constant), de l'Assurance (+8%), des Paiements (+15%) et de

Coface. Les revenus de la BGC sont en hausse sur un an à taux de change constant (hors cash equity et CVA/DVA), malgré une base de comparaison élevée sur 9M17.

Les charges sous-jacentes sont maîtrisées, se traduisant par un effet ciseaux positif de 2pp à taux de change constant et retraité de la contribution au FRU, malgré les investissements réalisés sur 9M18. Le coefficient d'exploitation sous-jacent1 ressort à 67,9% au 9M18, en baisse de 0,2pp vs. 9M17. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent progresse de +6% sur un an à taux de change constant.

Le résultat avant impôt sous-jacent est en hausse de +6% sur un an, incluant une réduction significative du coût du risque sous-jacent (en baisse de ~80 M€ vs. 9M17), illustrant notre modèle. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s'établit à 19pb au 9M18.

Le taux d'impôt du 9M18 atteint ~30%, en ligne avec la guidance pour l'année 2018 et en baisse par rapport au 9M17 (~34%).

Les intérêts minoritaires sont en hausse sur un an, notamment du fait d'une plus forte contribution de Coface et de certains affiliés Européens en AM.

Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 1 396 M€ au 9M18, en hausse de +8% sur un an et équivalent à ~160pb de génération de capital sur une base annualisée.

En intégrant les éléments exceptionnels (-21 M€ nets d'impôt au 9M18) et l'impact IFRIC 21 (-50 M€ au 9M18), le résultat net part du groupe publié au 9M18 s'établit à 1 324 M€, en croissance de +15% sur un an.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s'établit à 14,1% hors impact IFRIC 21 et le RoE sous-jacent1 des métiers à 15,4%, en progression de +190pb et +120pb respectivement par rapport au 9M17. La profitabilité de chacun des métiers est en progression.

RÉSULTATS 3T18 & 9M18

Eléments exceptionnels

en M€ 3T18 9M18 9M17 Reprise de provision SWL (PNB) BGC 68 68 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles 5 -26 32 -86 Coûts d'investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles -27 -15 -61 -35 Charges de restructuration & investissements « Fit to Win » (Charges) Hors pôles -1 0 Provision pour litige (Coût du risque) BGC -71 -71 Complément exceptionnel de C3S1 lié à l'accord avec CNP (Charges) Assurance -19 Impact en impôt Impact sur intérêts minoritaires 9 11 45 0 0 Impact total en Résultat net - pdg -17 -21 -94

DÉTAIL DES COÛTS D'INVESTISSEMENT TEO

Investissements par métiers

en M€ 3T18 9M18 9M17 AWM -11 -12 BGC -4 -9 -3 Assurance 1 0 -5 SFS -2 -7 -1 Hors pôles -11 -34 -25 Impact sur les charges -27 -61 -35

1 Contribution sociale de solidarité des sociétés

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c'est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 4

Asset & Wealth Management

en M€

3T17

3T18 vs. 3T17

9M17

9M18 vs. 9M17

9M18 vs. 9M17 FX constant

Produit net bancaire

766 7%

2 214

9%

14%

dont Asset management dont Wealth management

730 7%

36 0%

2 114

100

Charges

-527 5%

-1 567

9% 11% 4%

14% 11% 8%

Résultat brut d'exploitation

239 11%

647

21%

26%

Coût du risque

Mise en équivalence et autres

-1 -1

0

0

-2 -4

08

Résultat avant impôt

239 10%

Coefficient d'exploitation1

RoE après impôt1

67,9% 14,6%

69,0% 13,4%

-1,1pp +1,2pp

67,5% 14,6%

656 18% 70,7% -3,2pp 12,4% +2,2pp

Le PNB sous-jacent d'AWM progresse de manière significative au 9M18, à +14% sur un an à taux de change constant, bien au-dessus des objectifs de croissance prévus dans New Dimension. Les revenus sous-jacents de l'Asset management intègrent au 9M18 des hausses de +10% sur un an à taux de change constant en Amérique du Nord (1 213 M€) et de +22% en Europe (747 M€). Le PNB sous-jacent du Wealth management est en hausse de +11% sur un an au 9M18.

Les marges de l'AM hors commissions de surperformance (58 M€ au 3T18 et 177 M€ sur 9M18 ; ~8% des revenus de l'AM sur

9M18) ressortent supérieures à 31pb au 3T18 (+1,4pb sur un an et stables par rapport à 2T18). Elles progressent à 16pb en Europe (+1,5pb sur un an et +0,9pb hors actifs d'assurance vie) et à 40pb en Amérique du Nord (+0,4pb sur un an).

La collecte nette de l'AM sur le trimestre atteint +5 Md€, le huitième trimestre consécutif de collecte positive. La tendance observée au 1S18 se poursuit avec un effet mix favorable et des marges moyennes sur collecte brute de produits long-terme supérieures à celles sur une décollecte brute équivalente. La diversification, particulièrement vers les classes d'actifs alternatives,

constitue un atout majeur afin de faire face à la volatilité des marchés. Succès de stratégies à forte marge chez H2O, DNCA

(Alpha Bonds) et Loomis (Credit). Au 9M18, la collecte nette atteint +20 Md€ et porte essentiellement sur des produits long-terme avec notamment des stratégies equity collectant +9 Md€ (portées par l'Amérique du Nord et Harris), des stratégies fixed income collectant +2 Md€ (portées par l'Europe et H2O) ou encore des stratégies diversifiées collectant +4 Md€ (portées par l'Europe et

des affiliés tels que H2O, Ostrum, Seeyond ou Dorval).

Les actifs sous gestion de l'AM s'élèvent à 861 Md€ au 30 septembre 2018, dont 420 Md€ en Europe et 425 Md€ en Amérique du Nord. La progression des encours sur le trimestre a été portée par la collecte, un effet marché positif de +6 Md€, un effet change positif de +2Md€ et un effet périmètre de +2Md€ (acquisition de MV Crédit au Royaume-Uni, finalisée au 3T18). À change constant les encours moyens progressent de +11% en Europe, hors actifs d'assurance vie, et de +5% en Amérique du Nord, sur

un an. Les actifs sous gestion du Wealth management atteignent 33,8 Md€2 avec 2,1 Md€ de collecte sur 9M18.

Le RoE sous-jacent1 de l'AWM s'établit à 14,6% au 9M18, en hausse de +220pb sur un an, avec notamment un effet ciseau positif de 5pp et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en progression de +26% à taux de change constant sur un an.

Le plan d'efficacité opérationnelle d'Ostrum Asset Management devrait générer ~20 M€ d'économies de coûts sur base annuelle qui seront pleinement capturées à fin 2019. Les données publiées du 3T18 incluent ~10 M€ de frais de restructuration (sans autres frais attendus).

Natixis annonce l'acquisition de Massena Partners. Après avoir cédé Sélection 1818, Natixis Wealth Management poursuit son repositionnement sur le métier du Wealth management en France et au Luxembourg via l'acquisition de Massena Partners. Massena Partners est une société de gestion et de conseil en investissement qui gère 2,3 Md€ pour le compte de groupes familiaux français. Son expertise en private equity et en club deal immobilier viendra enrichir l'offre de Natixis Wealth Management.

Cette opération est menée en parfaite cohérence avec le plan New Dimension, engagé par Natixis fin 2017. L'impact sur le ratio CET1 de Natixis est estimé à environ 5pb.