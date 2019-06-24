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NATIXIS

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Natixis : a anticipé l'audit de son fonds H20, débuté le 21 juin

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24/06/2019 | 07:45

24 juin (Reuters) - Natixis SA:

* NATIXIS DIT SOUTENIR LES MESURES ANNONCÉES PAR H2O ASSET MANAGEMENT ET RÉAFFIRME LES PRINCIPES DE SON MODÈLE MULTI-BOUTIQUES

* NATIXIS-H2O AM A CONTINUÉ DE PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR QUE LA VALORISATION DE TITRES CONSIDÉRÉS COMME ILLIQUIDES

* NATIXIS-LES ACTIFS CONCERNÉS SONT DES TITRES DE DETTE PRIVÉE DE SOCIÉTÉS DE NATURE TRÈS DIFFÉRENTES ET DONT AUCUN NEST EN SITUATION DE DÉFAUT

* NATIXIS-H2O A NÉANMOINS DÉCIDÉ DE COMPTABILISER CES CRÉANCES NON PAS À LEUR VALEUR DE MARCHÉ EN SITUATION NORMALE, MAIS À UNE VALEUR DE CESSION COMPLÈTE IMMÉDIATE

* NATIXIS-CES ACTIFS REPRÉSENTENT UNE EXPOSITION TOTALE POUR LES FONDS DE H2O DE MOINS 2% DES ENCOURS DE CES FONDS

* NATIXIS-CECI PERMETTRA AUX CLIENTS QUI RESTENT INVESTIS ET AUX NOUVEAUX ENTRANTS DE RÉCUPÉRER LA VALEUR DE LONG TERME DE CES TITRES

* NATIXIS-LA LIQUIDITÉ DE CES TITRES EST ASSURÉE ET PERMETTRA DE FAIRE FACE À DÉVENTUELS RETRAITS SUPPLÉMENTAIRES SI CERTAINS CLIENTS

* NATIXIS-LA LIQUIDITÉ DE CES TITRES EST ASSURÉE ET PERMETTRA DE FAIRE FACE À DÉVENTUELS RETRAITS SUPPLÉMENTAIRES SI CERTAINS CLIENTS DÉCIDAIENT DE VENDRE UNE PARTIE DE LEURS FONDS

* NATIXIS-LES MOTEURS DE PERFORMANCE DE LONG TERME DES FONDS DE H2O AM DEMEURENT INTACTS PUISQUILS NÉTAIENT PAS LIÉS À CE TYPE DINVESTISSEMENT

* NATIXIS A DÉCIDÉ DANTICIPER LAUDIT PÉRIODIQUE MENÉ SUR H20 DÈS LE 21 JUIN 2019 DANS LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIANCE SUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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CA 2019 8 700 M
EBIT 2019 2 458 M
Résultat net 2019 1 776 M
Dette 2019 -
Rendement 2019 11,0%
PER 2019 6,17
PER 2020 7,11
Capi. / CA 2019 1,23x
Capi. / CA 2020 1,20x
Capitalisation 10 739 M
Graphique NATIXIS
Durée : Période :
Natixis : Graphique analyse technique Natixis | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 16
Objectif de cours Moyen 5,03 €
Ecart / Objectif Moyen 48%
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Nom Titre
François Riahi Chief Executive Officer
Laurent Mignon Chairman
Veronique Sani Chief Operating Officer
Nathalie Bricker Chief Financial Officer
Henri Proglio Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
NATIXIS-17.31%13 990
CITIC LTD-7.58%39 700
MACQUARIE GROUP LTD15.97%27 565
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC24.53%10 093
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD-5.59%6 775
INVESTEC14.67%5 998
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