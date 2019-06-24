Natixis : a anticipé l'audit de son fonds H20, débuté le 21 juin

24 juin (Reuters) - Natixis SA:
* NATIXIS DIT SOUTENIR LES MESURES ANNONCÉES PAR H2O ASSET
MANAGEMENT ET RÉAFFIRME LES PRINCIPES DE SON MODÈLE
MULTI-BOUTIQUES
* NATIXIS-H2O AM A CONTINUÉ DE PRENDRE LES MESURES
NÉCESSAIRES
POUR QUE LA VALORISATION DE TITRES CONSIDÉRÉS COMME ILLIQUIDES
* NATIXIS-LES ACTIFS CONCERNÉS SONT DES TITRES DE DETTE
PRIVÉE DE
SOCIÉTÉS DE NATURE TRÈS DIFFÉRENTES ET DONT AUCUN NEST EN
SITUATION DE DÉFAUT
* NATIXIS-H2O A NÉANMOINS DÉCIDÉ DE COMPTABILISER CES
CRÉANCES NON
PAS À LEUR VALEUR DE MARCHÉ EN SITUATION NORMALE, MAIS À UNE
VALEUR DE CESSION COMPLÈTE IMMÉDIATE
* NATIXIS-CES ACTIFS REPRÉSENTENT UNE EXPOSITION TOTALE POUR
LES
FONDS DE H2O DE MOINS 2% DES ENCOURS DE CES FONDS
* NATIXIS-CECI PERMETTRA AUX CLIENTS QUI RESTENT INVESTIS ET
AUX
NOUVEAUX ENTRANTS DE RÉCUPÉRER LA VALEUR DE LONG TERME DE CES
TITRES
* NATIXIS-LA LIQUIDITÉ DE CES TITRES EST ASSURÉE ET
PERMETTRA DE
FAIRE FACE À DÉVENTUELS RETRAITS SUPPLÉMENTAIRES SI CERTAINS
CLIENTS
* NATIXIS-LA LIQUIDITÉ DE CES TITRES EST ASSURÉE ET
PERMETTRA DE
FAIRE FACE À DÉVENTUELS RETRAITS SUPPLÉMENTAIRES SI CERTAINS
CLIENTS DÉCIDAIENT DE VENDRE UNE PARTIE DE LEURS FONDS
* NATIXIS-LES MOTEURS DE PERFORMANCE DE LONG TERME DES FONDS
DE
H2O AM DEMEURENT INTACTS PUISQUILS NÉTAIENT PAS LIÉS À CE TYPE
DINVESTISSEMENT
* NATIXIS A DÉCIDÉ DANTICIPER LAUDIT PÉRIODIQUE MENÉ SUR
H20 DÈS
LE 21 JUIN 2019 DANS LE CADRE DU RÉTABLISSEMENT DE LA CONFIANCE
SUR LA SOCIÉTÉ DE GESTION
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(Rédaction de Paris)