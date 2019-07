Natixis : à peine soutenu par une analyse très positive

11/07/2019 | 12:10

Prenant 0,7%, l'action Natixis faisait à peine mieux que l'indice SBF 120 ce midi à la Bourse de Paris (+ 0,3%) malgré l'adoption d'un conseil d'achat par Goldman Sachs, qui vise 5,4 euros. Soit un potentiel de hausse de plus de 40%.



En substance, les analystes estiment qu'après sa baisse récente, le titre bancaire est redevenu bon marché. Goldman Sachs juge aussi que les difficultés de la filiale britannique H2O ne remettent pas en cause le modèle économique performant de Natixis.









