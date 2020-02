Natixis cède 29,5% du capital de Coface à un assureur américain

Paris (awp/afp) - La banque Natixis a annoncé mardi la cession de 29,5% de Coface, sa filiale d'assurance-crédit, à l'assureur américain Arch Capital Group pour près de 500 millions d'euros.

Le prix par action est de 10,70 euros, a précisé la filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE dans un communiqué. Cela "correspond à une valeur de transaction d'environ 480 millions d'euros sur la base du nombre actuel d'actions", a ensuite ajouté Arch Capital Group dans un communiqué séparé.

A la suite de l'opération, qui reste soumise à des autorisations réglementaires, Natixis ne détiendra plus que 12,2% du capital de Coface, et "Natixis ne sera plus représentée au Conseil d'administration de Coface", a indiqué la banque.

De son côté, Arch a souligné vouloir effectuer "un investissement stratégique de long terme dans Coface".

"Nous soutenons l'équipe de direction de Coface et sommes en accord avec leur plan stratégique", a affirmé le PDG d'Arch, Marc Grandisson, cité dans le communiqué de sa société.

