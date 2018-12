Natixis : confirme ses ambitions stratégiques

18/12/2018 | 19:07

Natixis annonce que le PNB de ses métiers serait de l'ordre de 2 MdE au quatrième trimestre 2018, à comparer à 2,25 MdE pour le quatrième trimestre 2017, soit une baisse d'environ 10% sur le trimestre et de moins de 1% sur l'année.



' L'intégralité de cette baisse est liée à la survenance d'un risque de nature exceptionnelle ' indique le groupe.



' Cet élément de nature exceptionnelle est lié à la dégradation des marchés asiatiques. Cette situation explique une réduction des revenus de Natixis au quatrième trimestre 2018 à hauteur de 100 ME, à laquelle s'ajoute une provision de 160 ME pour couvrir la gestion de ce stock de produits '.



Hormis cet élément non récurrent, le PNB des métiers sera en ligne avec celui de l'an dernier sur le trimestre.



' Cette diminution ne remet donc nullement en cause les objectifs du plan stratégique New Dimension tels que présentés le 12 septembre 2018 qui sont donc tous maintenus, y compris un payout ratio minimum de 60% en ce qui concerne le dividende ordinaire ' précise le groupe.



' Le dividende ordinaire sera complété par un dividende exceptionnel de 1,5 MdE issu de la cession des activités de banque de détail à BPCE SA, qui sera versé dès complétude de l'opération '.



