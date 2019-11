Natixis : décollecte de 5 milliards en gestion d'actifs, H2O affiche 28 milliards d'encours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le résultat avant impôts de la gestion d'actifs et de fortune de Natixis a progressé de 12% à 298 millions d'euros au troisième trimestre. Le produit net bancaire a aussi augmenté de 12% (+10% à change constants) à 945 millions d'euros. Il a atteint 908 millions d'euros pour la seule gestion d'actifs, en hausse de 13%. En son sein, les commissions de surperformance ont atteint 192 millions d’euros contre 58 millions d’euros au troisième trimestre 2018, principalement portées par H2O et AEW. Le produit net bancaire de la gestion de fortune a progressé de 3% à 37 millions d'euros.L'encours de la gestion d'actifs s'élève à 921 milliards d'euros au 30 septembre 2019, en hausse de 3% sur le trimestre. Il a bénéficié d'un effet marché positif de 9 milliards d'euros et d'un effet change/périmètre positif de 20 milliards. Natixis a fait part d'une décollecte d'environ 4 milliards sur les produits long terme et de 1 milliard sur les produits monétaires faiblement margés.La banque précise que les actifs sous gestion d'H2O s'établissent à 28 milliards d'euros contre 26 milliards d'euros à fin juin grâce à un fort effet marché. Les déboires de cette affiliée en raison de l'exposition de certains de ses fonds à des actifs illiquides avaient entraîné une forte décollecte fin juin.En gestion de fortune, l'encours a atteint 30,3 milliards d'euros à fin septembre, avec une collecte nette de 0,9 milliard sur le trimestre.