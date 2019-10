Natixis : deux nominations chez Natixis Investment Managers

16/10/2019 | 09:17

Natixis fait part de la nomination de Joseph Pinto au poste nouvellement créé de Chief operating officer (COO) de Natixis Investment Managers, nomination qui prendra ses fonctions dans les prochains mois.



Par ailleurs, Philippe Setbon remplacera, à la fin du mois de novembre, Matthieu Duncan comme directeur général (CEO) d'Ostrum Asset Management, ce dernier ayant démissionné de ce poste afin de poursuivre d'autres intérêts.



L'établissement financier précise que Joseph Pinto et Philippe Setbon seront tous deux membres du comité exécutif de Natixis et du comité de direction de Natixis IM. Joseph Pinto sera rattaché à Jean Raby, directeur général de Natixis IM.



