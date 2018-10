Natixis : 'discussions préliminaires' avec Ingenico

11/10/2018 | 09:06

En réponse aux informations de presse, Natixis 'confirme son intérêt' pour Ingenico, acteur de la monétique avec lequel le groupe bancaire est en 'discussions préliminaires'.



'Natixis reste engagée à respecter une discipline financière stricte dans la limite rappelée le 12 septembre 2018 pour les investissements', ajoute le groupe.



De son côté, Ingenico confirme l'existence de ces discussions et déclare avoir 'initié une revue de ses options stratégiques et de leurs mérites respectifs'.





