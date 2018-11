Natixis : écarte encore toute OPA sur Ingenico, M&A dans la gestion

La filiale cotée du groupe mutualiste BPCE a dégagé un bénéfice net de 422 millions d'euros sur le trimestre ainsi qu'un produit net bancaire (PNB) en hausse de 8% à 2.376 millions d'euros.

"Natixis reconfirme ne pas envisager une OPA sur Ingenico", déclare dans un communiqué la banque, qui a confirmé le mois dernier son intérêt pour un mariage de ses activités de paiements avec celles d'Ingenico.

Natixis souligne que la priorité de sa stratégie de fusions et d'acquisition (M&A) concerne son métier de gestion d'actifs et de fortune et seulement dans un second temps les systèmes et services de paiements et la banque de financement et d'investissement.

Natixis a ainsi annoncé à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels l'acquisition de la société Massena Partners, spécialisée dans la gestion et le conseil en investissements, pour se renforcer sur le segment des très grosses fortunes.

