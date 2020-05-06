Natixis : en perte au T1, repousse l'annonce de son plan stratégique à fin 2021

6 mai (Reuters) - NATIXIS SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES NET RETRAITÉ AU T1 EUR 1,75 MDS VERSUS
EUR
1,96 MDS IL Y A UN AN
* COÛT DU RISQUE SOUS-JACENT AU T1 EUR 193 MLNS, REFLÉTANT
UN
PROVISIONNEMENT PLUS ÉLEVÉ
* RATIO CET1 FULLY LOADED BÂLE 3 DE 11,4% AU 31 MARS 2020
VERSUS
11,3% AU 31 DÉCEMBRE 2019
* LIQUIDITÉ : RATIO LCR >100% AU 31 MARS 2020
* PERTE NETTE PART DU GROUPE (INCLUANT LA CONTRIBUTION NETTE
DE
COFACE) RETRAITÉE AU T1 EUR 204 MLNS VERSUS PROFIT EUR 764 MLNS
IL Y A UN AN
* PERTE NETTE D'EXPLOITATION RETRAITÉE AU T1 EUR 26 MLNS
VERSUS
PROFIT EUR 330 MLNS IL Y A UN AN
* VALEUR COMPTABLE PAR ACTION EUR 5,57 AU 31 MARS 2020
* PRÉVOIT DE RÉDUIRE L'OBJECTIF CET1 DE 100 POINTS DE BASE À
10,2%
POUR 2020-2021
* IL NOUS A PARU PRÉFÉRABLE DE REPOUSSER LANNONCE DE NOTRE
PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE À LHORIZON DE LA FIN 2021 - PDG
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(Gdansk Newsroom)