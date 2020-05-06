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NATIXIS

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Natixis : en perte au T1, repousse l'annonce de son plan stratégique à fin 2021

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06/05/2020 | 18:46

6 mai (Reuters) - NATIXIS SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES NET RETRAITÉ AU T1 EUR 1,75 MDS VERSUS EUR 1,96 MDS IL Y A UN AN

* COÛT DU RISQUE SOUS-JACENT AU T1 EUR 193 MLNS, REFLÉTANT UN PROVISIONNEMENT PLUS ÉLEVÉ

* RATIO CET1 FULLY LOADED BÂLE 3 DE 11,4% AU 31 MARS 2020 VERSUS 11,3% AU 31 DÉCEMBRE 2019

* LIQUIDITÉ : RATIO LCR >100% AU 31 MARS 2020

* PERTE NETTE PART DU GROUPE (INCLUANT LA CONTRIBUTION NETTE DE COFACE) RETRAITÉE AU T1 EUR 204 MLNS VERSUS PROFIT EUR 764 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE D'EXPLOITATION RETRAITÉE AU T1 EUR 26 MLNS VERSUS PROFIT EUR 330 MLNS IL Y A UN AN

* VALEUR COMPTABLE PAR ACTION EUR 5,57 AU 31 MARS 2020

* PRÉVOIT DE RÉDUIRE L'OBJECTIF CET1 DE 100 POINTS DE BASE À 10,2% POUR 2020-2021

* IL NOUS A PARU PRÉFÉRABLE DE REPOUSSER LANNONCE DE NOTRE PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE À LHORIZON DE LA FIN 2021 - PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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EBIT 2020 1 423 M
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Dette 2020 -
Rendement 2020 6,43%
PER 2020 9,90x
PER 2021 5,94x
Capi. / CA2020 0,83x
Capi. / CA2021 0,80x
Capitalisation 6 750 M
Graphique NATIXIS
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Natixis : Graphique analyse technique Natixis | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 47,4%
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Nathalie Bricker Chief Financial Officer
Veronique Sani Chief Technology & Transformation Officer
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