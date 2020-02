Natixis : le titre s'envole,résultats supérieurs aux attentes

07/02/2020 | 11:17

Le titre s'envole de près de +3% à la Bourse de Paris après l'annonce de ses résultats. Oddo indique que Natixis affiche un résultat d'exploitation supérieur de 16% aux attentes. ' Les raisons de cette surperformance sont propices à une révision en hausse du consensus '.



' AWM est de loin le principal moteur avec des revenus hors commissions de performance supérieurs de 7% aux attentes. CIB ressort également au-dessus des attentes mais pas uniquement en raison du rebond plus fort que prévu du Fixed Income. Les métiers M&A et ECM affichent des revenus record pour le quatrième trimestre ' indique Oddo.



Les analystes conservent des estimations supérieures d'environ 6% au consensus en termes de bénéfice net. ' Ces résultats 2019 devraient également confirmer que Natixis est en mesure de dégager une rentabilité nettement supérieure à celle du secteur. Ainsi, Natixis pourrait s'approcher de 12% en partant d'environ 10% en 2019 '.



Oddo conserve son objectif de cours à 5,1 E. ' Compte tenu d'un potentiel de revalorisation d'environ 25%, nous maintenons notre recommandation à Achat '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.