Natixis : n'envisage pas d'OPA sur Ingenico

09/11/2018 | 09:24

'Natixis reconfirme ne pas envisager une OPA sur Ingenico', a indiqué hier le groupe bancaire français dans le communiqué présentant ses comptes du 3e trimestre.



Natixis déclare qu'il compte investir jusqu'à 2,5 milliards d'euros entre 2018 et 2020, mais 'prioritairement sur les métiers de Gestion d'actifs et de fortune (...), (par exemple : boutiques complétant l'offre existante, développement en Asie et sur le segment des alternatifs, actifs d'assurance vie), secondairement sur les Paiements, afin de prendre part au mouvement de consolidation de l'industrie (par exemple : acquisitions, combinaison d'actifs) et sur la BGC (par exemple : boutiques de M&A)', détaille le communiqué.



Rappelons que le 11 octobre dernier, Natixis avait '(confirmé) son intérêt à explorer la logique d'un rapprochement industriel de ses activités de paiement avec celles du groupe Ingenico et avoir des discussions préliminaires en cours sur ce sujet.'





