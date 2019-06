Natixis : réactions suite aux informations sur les fonds H2O

20/06/2019 | 16:12

Natixis vient de diffuser un communiqué suite à des informations de presse qui circulent sur une partie des investissements d'H20, un des affiliés de Natixis Investment Managers.



Le groupe précise que ces informations, qui sont par ailleurs transparentes dans la communication de H2O, ont entraîné la suspension de la notation d'un des fonds de H20 par Morningstar en soulignant le risque d'un potentiel conflit d'intérêts qui n'est pas avéré.



' Ces éléments ne remettent aucunement en cause la liquidité et la performance des fonds de H20 ' indique Natixis.



' H20 communiquera prochainement et en détail pour répondre à l'ensemble des questions soulevées par la publication de ces informations ' rajoute le groupe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.