Natixis : résultats du 4e trimestre 2019 et annuels 2019

Forte croissance de tous les métiers, hausse du dividende avec une solvabilité renforcée

Hausse du résultat net publié à 371 M€ au 4T19 et 1 897 M€ en 2019, à comparer à 181 M€ au 4T18 et 1 306 M€ en 2018

Dividende en numéraire de 0,31 € par action1, en hausse de +3% vs. 2018

Amélioration de l’activité tout au long de l’année 2019 avec un fort 4T19 DES MÉTIERS DIVERSIFIÉS TOUS EN CROISSANCE AU 4T19 ET SUR 2019

PNB SOUS-JACENT2 DE NATIXIS À 2,5 MD€ AU 4T19 (+11%3 SUR UN AN) ET 9,2 MD€ SUR 2019 (+6%) Gestion d’actifs et de fortune : revenus historiquement élevés en 2019, retour à une collecte nette positive au 4T19 et résistance des marges Solidité du modèle de gestion active avec un PNB sous-jacent2 en hausse de +8% sur un an au 4T19 (+7% sur un an

en 2019), en partie lié à des commissions de surperformance élevées, qui s’établissent à 265 M€ ce trimestre (627 M€

en 2019) et proviennent de multiples affiliés. Croissance des revenus supérieure à celle des coûts au 4T19 comme sur

2019 pour atteindre un niveau historique en 2019 (avec ou sans commissions de surperformance) Collecte nette sur produits long terme positive au 4T19 (~3 Md€) en Europe comme aux Etats-Unis. Solide progression

des actifs sous gestion, en hausse de +16% sur l’année à 934 Md€ Marges en ligne avec les objectifs du plan stratégique New Dimension à ~30 pb au 4T19 et sur 2019 RoE sous-jacent2 à ~15% en 2019, proche de l’objectif New Dimension 2020 BGC : effet ciseaux positif au 4T19 et sur 2019 avec un fort rebond d’activité en fin d’année PNB sous-jacent2 en hausse de +16%3 sur un an au 4T19, notamment porté par Global markets (+40%3 sur un an) et

un trimestre historiquement élevé pour les activités d’Investment banking/M&A. Succès de la diversification des

activités avec des revenus en hausse de +4% en 2019 vs. 2018 Contrôle des coûts, en baisse de -1% sur un an à change constant en 2019 malgré la croissance des revenus RoE sous-jacent2 à ~9% en 2019 compte tenu d’un coût du risque supérieur à la moyenne du cycle Assurance : croissance et rentabilité soutenues Hausse du PNB sous-jacent2 de +7% sur un an et effet ciseaux positif au 4T19 comme sur 2019 RoE sous-jacent2 à ~30% en 2019, proche de l’objectif New Dimension 2020 Assurance vie4 : croissance des actifs sous gestion de +14% sur 2019 dont +23% sur supports en unités de compte Assurance dommages : ratio combiné à 91,7% en 2019, meilleur que la guidance 2020 de < 94% Paiements : poursuite de la dynamique de croissance avec un EBITDA5 en hausse de +13% en 2019 Hausse du PNB sous-jacent2 de +9% sur un an en 2019 avec un effet ciseaux positif RoE sous-jacent2 à ~10% en 2019 Hausse de près de +25% du volume d’affaires généré par Dalenys & PayPlug vs. 2018

CRÉATION DE VALEUR PÉRENNE ET SOLIDITÉ FINANCIÈRE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE ORDINAIRE EN HAUSSE AVEC UN TAUX DE DISTRIBUTION >80%1 Génération de capital organique de ~120 pb en 2019, dont ~24 pb au 4T19 (~28 pb hors éléments exceptionnels) Ratio CET1 Bâle 3 FL6 à 11,3% au 31 décembre 2019 (+50 pb sur l’année), supérieur à l’objectif 2020 de 11,2%, avec un dividende en numéraire par action1 en hausse à 0,31€ (taux de distribution de 83%) vs. 0,30€ en 2018 et après un dividende exceptionnel de 0,48€ payé en juin 2019 Résultat net sous-jacent2 à 415 M€ au 4T19 (x2,2 sur un an) et à 1 370 M€ en 2019 (+3% sur un an) RoTE sous-jacent2 à 10,8% au 4T19 et 10,0% en 2019 Les chiffres sont retraités de la cession des activités banque de détail comme communiqué le 11 avril 2019. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible page 14. 1 Proposition de 0,31€ de dividende ordinaire par action soumise à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 20 mai 2020 2 Hors éléments exceptionnels. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 pour le calcul du coefficient d’exploitation, RoE et RoTE au 4T19. Voir note méthodologique 3 Hors impact PNB non-récurrent de -259 M€ sur les activités de dérivés actions au 4T18 4 Hors traité de réassurance avec CNP 5 Vision standalone, hors éléments exceptionnels, excluant éléments analytiques et charges de structure - voir page 19 6 Voir note méthodologique

« En 2019, Natixis enregistre des résultats très satisfaisants avec une croissance des revenus supérieure à celle des coûts dans chacun de nos métiers. En particulier, le quatrième trimestre 2019 marque un niveau record en termes de génération de revenus et de résultat brut d'exploitation. Cette dynamique de croissance trimestre après trimestre est le résultat de la mise en œuvre déterminée de notre stratégie asset light et constitue une base solide pour mener à terme notre plan stratégique 2018-2020. 2019 aura ainsi été marquée par des évolutions stratégiques majeures : le projet de création d’un leader de la gestion assurantielle avec LBPAM, la mise en œuvre du Green Weighting Factor ou encore la conduite de projets qui permettront à Natixis d’atteindre en 2020 son ambition d’être l’assureur, vie et non vie, de tous les clients des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne. Tout en ayant renforcé sa robustesse et sa solidité, Natixis est en mesure de verser un dividende ordinaire en hausse à 0,31€ par action à ses actionnaires, témoignant de la force de son modèle. » François Riahi, directeur général de Natixis

RÉSULTATS DU 4T19 Le 6 février 2020, le conseil d’administration a examiné les résultats de Natixis du 4e trimestre 2019 et a arrêté les comptes de l’exercice 2019. M€ 4T19

publié 4T18

retraité 4T19

dont sous-jacent 4T18

dont sous-jacent 4T19 vs. 4T18

retraité 4T19 vs. 4T18

sous-jacent Produit net bancaire 2 503 2 040 2 534 2 024 23% 25% dont métiers 2 335 1 856 2 335 1 856 26% 26% Charges -1 745 -1 656 -1 708 -1 626 5% 5% Résultat brut d'exploitation 758 383 826 398 98% 108% Coût du risque - 119 - 23 - 119 - 23 Résultat net d'exploitation 639 361 707 375 77% 89% Mise en équivalence et autres 9 58 9 58 Résultat avant impôt 648 418 715 432 55% 65% Impôt - 163 - 110 - 185 - 115 Intérêts minoritaires - 113 - 127 - 116 - 128 Résultat net - pdg 371 181 415 189 105% 119% Le PNB sous-jacent des métiers de Natixis ressort en hausse de +26% sur un an, porté par la Banque de grande clientèle (+74% sur un an), la Gestion d’actifs et de fortune (+8% sur un an), l’Assurance (+7% sur an) et les Paiements (+6% sur un an). Après retraitement de l’impact non-récurrent sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18, le PNB sous-jacent des métiers de Natixis ressort en hausse de +10% sur un an (dont +16% en Banque de grande clientèle). Les charges sous-jacentes de Natixis sont en hausse de +4% sur un an à taux de change constant avec des effets ciseaux positifs et un coefficient d’exploitation en amélioration sur l’ensemble des métiers. Cette base de coûts est le reflet d’un niveau de revenus historiquement haut ce trimestre (impact sur les charges variables) et d’investissements réalisés, notamment dans les fonctions support, afin d’accompagner la croissance des métiers. Le coefficient d’exploitation sous-jacent1 de Natixis atteint 69,5%, en baisse de -13,5 pp sur un an. Le résultat brut d’exploitation sous-jacent a plus que doublé sur un an (+26% sur un an avec revenus ajustés de l’impact non-récurrent sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18) pour atteindre un niveau historiquement haut et absorber la hausse du coût du risque comparé à un 4T18 bas. Celui-ci se situe à un niveau supérieur à son niveau normalisé de ~30 pb (équivalent à ~190 M€ pour 2020) principalement dû aux efforts de provisionnement réalisés sur les expositions aux producteurs de gaz naturel aux Etats-Unis du fait de la transformation structurelle de ce secteur. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 69 pb au 4T19. Le résultat net part du groupe ajusté de l’impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s’élève à 368 M€ au 4T19. En intégrant les éléments exceptionnels (-44 M€ net d’impôt au 4T19) et l’impact IFRIC 21 (+47 M€ au 4T19), le résultat net part du groupe publié au 4T19 s’établit à 371 M€. Le RoE sous-jacent1 des métiers est à 13,5% au 4T19. Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s’établit au 4T19 à 10,8% hors impact IFRIC 21 et 12,2% avec un niveau de coût du risque normalisé2. 1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 2 Coût du risque normalisé au 4T19 à 30 pb



RÉSULTATS 20191 M€ 2019

retraité 2018

retraité 2019

dont sous-jacent 2018

dont sous-jacent 2019 vs. 2018

retraité 2019 vs. 2018 sous-jacent Produit net bancaire 9 196 8 749 9 177 8 632 5% 6% dont métiers 8 365 7 958 8 365 7 889 5% 6% Charges -6 632 -6 357 -6 545 -6 272 4% 4% Résultat brut d'exploitation 2 564 2 391 2 633 2 360 7% 12% Coût du risque - 332 - 193 - 332 - 122 Résultat net d'exploitation 2 232 2 199 2 301 2 238 2% 3% Mise en équivalence et autres 713 83 30 83 Résultat avant impôt 2 945 2 281 2 331 2 321 29% 0% Impôt - 669 - 673 - 612 - 687 Intérêts minoritaires - 380 - 303 - 349 - 304 Résultat net - pdg 1 897 1 306 1 370 1 330 45% 3% Le PNB sous-jacent est en hausse sur un an pour l’ensemble des métiers avec une forte croissance des revenus des Paiements (+9% sur un an), de la Gestion d’actifs et de fortune (+7% sur an), de l’Assurance (+7% sur un an), et de la Banque de grande clientèle (+4% sur un an). L’évolution des revenus en 2019 reflète une amélioration des tendances sur l’année avec 52% des revenus de Natixis générés au second semestre, contre 49% en moyenne sur les 5 dernières années. Les charges sous-jacentes sont sous contrôle, en hausse de +2% sur un an à taux de change constant, avec des effets ciseaux positifs et un coefficient d’exploitation en amélioration pour l’ensemble des métiers. Ce contrôle des coûts se reflète principalement dans les charges de la Banque de grande clientèle, en baisse de -1% sur un an à taux de change constant malgré des revenus en hausse. Le coefficient d’exploitation sous-jacent2 atteint 71,3%, en baisse de -140 pb vs. 2018. Le coût du risque sous-jacent est en hausse par rapport au niveau particulièrement bas de 2018, principalement dû à un dossier conséquent en France impactant le 2T19 et plusieurs dossiers provisionnés, principalement sur le secteur Energie & Ressources Naturelles au 2S19. Les revenus ajustés du coût du risque sont en hausse de +4% sur 2019. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s’établit à 50 pb en 2019 (33 pb depuis le lancement de New Dimension). Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels s’élève à 1 370 M€ au 2019. En intégrant les éléments exceptionnels (+527 M€ net d’impôt en 2019), le résultat net part du groupe publié en 2019 s’établit à 1 897 M€. Le RoE sous-jacent2 des métiers est à 12,5% sur 2019. Le RoTE sous-jacent2 de Natixis s’établit à 10,0% (10,4% en 2018 ajusté de la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A.) sur 2019. Ce niveau de profitabilité a été atteint dans un contexte économique et géopolitique incertain et volatil au cours de l’exercice 2019 étant rappelé que les performances des métiers de Natixis demeureront, entre autres, sensibles à l’évolution de ce contexte en 2020. 1 Les chiffres sont retraités de la cession des activités banque de détail comme communiqué le 11 avril 2019. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible page 14 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels



RÉSULTATS 4T19 & 2019 Éléments exceptionnels M€ 4T19 4T18 2019 2018 Variation de change des TSS en devises (PNB) Hors pôles - 31 16 19 48 Reprise de provision SWL (PNB) BGC 0 0 0 68 Coûts d’investissement TEO (Charges) Métiers & Hors pôles - 31 - 27 - 79 - 82 Charges de restructuration & investissements «Fit to Win» (Charges) Participations fin. - 6 - 3 - 8 - 3 Provision pour litige (Coût du risque) BGC 0 0 0 - 71 Cession de filiale au Brésil (Gains ou pertes sur autres actifs) BGC 0 0 - 15 0 Plus-value cession activités banque de détail (Gains/pertes sur autres actifs) Hors pôles 0 0 697 0 Impact sur impôt 22 5 - 57 14 Impact sur intérêts minoritaires 2 1 - 30 1 Impact total en Résultat net - pdg - 44 - 8 527 - 25 586 M€ d’impact net positif de la cession des activités de banque de détail au 1T19 : 697 M€ de plus-value moins 78 M€ d’effet impôt moins 33 M€ d’intérêts minoritaires DÉTAIL DES COÛTS D’INVESTISSEMENT TEO

Investissements par métiers M€ 4T19 4T18 2019 2018 Gestion d'actifs et de fortune - 2 - 9 - 9 - 21 BGC - 12 - 6 - 27 - 14 Assurance - 3 - 2 - 6 - 2 Paiements - 2 0 - 5 0 Participations financières 0 0 0 0 Hors pôles - 12 - 11 - 33 - 45 Impact sur les charges - 31 - 27 - 79 - 82

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 5 Gestion d’actifs et de fortune M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 2019

vs. 2018

à change constant Produit net bancaire 1 109 1 032 8% 3 760 3 513 7% 4% dont Gestion d'actifs1 1 061 998 6% 3 611 3 369 7% 4% dont Gestion de fortune 48 34 42% 149 144 3% 3% Charges - 679 - 634 7% -2 483 -2 322 7% 4% Résultat brut d’exploitation 430 398 8% 1 277 1 191 7% 5% Coût du risque 2 0 - 8 - 2 Mise en équivalence/autres 2 43 5 39 Résultat avant impôt 434 441 -2% 1 274 1 228 4% Coefficient d'exploitation2 61,3% 61,6% -0,3pp 66,0% 66,1% -0,1pp RoE après impôt2 19,1% 20,1% -1,0pp 14,9% 16,0% -1,1pp Le PNB sous-jacent de la Gestion d’actifs et de fortune progresse de +8% sur un an au 4T19 avec ou sans commissions de surperformance, démontrant la force de notre modèle multiboutique qui a généré +7% de croissance sur un an en 2019, atteignant un niveau de revenus historiquement haut (même hors commissions de surperformance). Les revenus sous-jacents de la Gestion d’actifs (excl. NIE), y compris commissions de surperformance, sont en hausse de +4% sur un an en Amérique du Nord (415 M€) et en hausse de +6% en Europe (459 M€) au 4T19 (+2% à 1 647 M€ et +10% à 1 297 M€ en 2019 pour respectivement l’Amérique du Nord et l’Europe). Les revenus de la Gestion de fortune sont significativement en hausse sur un an au 4T19 (~ 6 M€ de commissions de surperformance). Les marges de l’AM hors commissions de surperformance se maintiennent à ~30 pb au 4T19 comme en 2019 (légèrement en hausse sur le trimestre), en ligne avec les objectifs de New Dimension. En Europe, les marges des affiliés s’établissent à ~16 pb en 2019 (~17 pb au 4T19) et 28 pb excluant les Fonds Généraux d’Assurance vie (~30 pb au 4T19). En Amérique du Nord, les marges des affiliés s’établissent à ~38 pb en 2019 (~37 pb au 4T19) contre ~40 pb en 2018. Cette évolution est due à la baisse de la part des actifs sous gestion moyens d’Harris post effet marché du 4T18. Les commissions de surperformance ont atteint 265 M€ au 4T19 et 627 M€ en 2019, portées par des stratégies diverses (global macro, real assets, ESG, equity growth, fixed income) de plusieurs affiliés. La collecte nette de l’AM sur produits long terme atteint ~3 Md€ au 4T19, avec une amélioration des tendances tout au long du trimestre. En Europe, la collecte nette sur produits long terme atteint ~0,5 Md€ au 4T19, avec une dynamique positive pour les stratégies ESG et global macro compensée largement par la perte d’un mandat de ~3 Md€ (faiblement margé). Bons débuts pour l’affilié Thematics AM (0,7 Md€ d’actifs sous gestion à fin décembre). En Amérique du Nord, le 4T19 est marqué par une collecte nette de ~3 Md€ au travers des stratégies fixed income et equity. Les actifs sous gestion de l’AM s’élèvent à 934 Md€ au 31 décembre 2019 et sont en hausse de +1% sur le trimestre (+16% depuis le début de l’année). Outre les effets de collecte sur produits long terme décrits ci-dessus, le 4T19 a été marqué par une décollecte nette de ~2 Md€ sur produits monétaires faiblement margés, par un effet marché positif de +26 Md€ et par un effet change/périmètre négatif de -14 Md€ (faiblesse du dollar US). Les actifs sous gestion à fin décembre se situent à un niveau supérieur à leur niveau moyen de 2018 et 2019, à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Les actifs sous gestion de WM ont atteint 30,4 Md€ à fin décembre 2019 avec une collecte nette positive de 0,5 Md€ sur 2019. Les charges sous-jacentes évoluent en ligne avec les revenus, menant à un léger effet ciseaux positif pour le 4T19 comme pour 2019. Le résultat brut d’exploitation sous-jacent est en croissance sur un an à la fois sur le 4T19 (+8%) et sur 2019 (+7%). Le RoE sous-jacent2 de l’AWM s’établit à ~15% en 2019, proche de l’objectif New Dimension 2020 avec un résultat net stable vs. 2018 (hausse des intérêts minoritaires) et davantage de fonds propres alloués au métier. [1] Asset management incluant le Private equity et NIE 2 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 au 4T



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 5 Banque de Grande Clientèle M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 2019

vs. 2018

à change constant Produit net bancaire 899 518 74% 3 337 3 197 4% 2% PNB hors desk CVA/DVA/autres 901 500 80% 3 338 3 140 6% 4% Charges - 590 - 553 7% -2 208 -2 188 1% -1% Résultat brut d'exploitation 309 - 35 np 1 129 1 009 12% 8% Coût du risque - 118 - 9 - 312 - 103 Mise en équivalence/autres 2 3 10 14 Résultat avant impôt 193 - 41 np 827 921 -10% Coefficient d'exploitation1 66,5% 108,3% np 66,2% 68,4% -2,2pp RoE après impôt1 8,0% np np 8,9% 10,2% -1,3pp Le PNB sous-jacent de la Banque de grande clientèle ajusté de l’impact non-récurrent des -259 M€ sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18 est en hausse de +16% sur un an au 4T19, tirée principalement par les activités Global markets (+40% sur un an) et d’Investment banking/M&A (+14% sur un an). Les revenus de Global finance progressent de +2% sur un an au 4T19 vs. un 4T18 constituant une base de comparaison élevée. Le PNB sous-jacent de la Banque de grande clientèle croît de +4% sur un an en 2019. Le ratio PNB sous-jacent/RWA2 s’améliore à plus de 5,8% au 4T19. Les revenus de Global markets sont en hausse de +40% sur un an au 4T19 ajustés de l’impact non-récurrent de -259 M€ sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18, intégrant une excellente performance de la région EMEA. Les revenus sous-jacents ajustés3 hors desk de CVA/DVA démontrent une très bonne résilience sur 2019, en légère baisse de -3% sur un an en dépit d’un 1T19 difficile. Les revenus FICT sont en hausse de +33% sur un an au 4T19, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis le 1T18 et marquant ainsi un troisième trimestre consécutif de croissance dans un contexte d’amélioration des conditions de marché et avec une activité client particulièrement dynamique sur les activités Taux et Crédit. Les revenus Equity ajustés3 ont doublé au 4T19 comparé à un faible 4T18 et sont largement stables sur un an en 2019. L’activité client sur les dérivés actions s’est révélée pénalisée par le faible niveau de volatilité au 4T19. Les revenus de Global finance progressent de +2% sur un an au 4T19 et sont en légère baisse sur l’année 2019 compte tenu d’un effet de base historiquement élevé. Les revenus du 4T19 progressent pour la syndication sur tous les secteurs Real Assets ainsi que sur Trade & Treasury Solutions, compensant une plus faible contribution du secteur Energy & Natural Resources. Le taux de distribution en Real Assets est proche de ~60% en 2019. Les revenus d’Investment banking/M&A sont en hausse de +14% sur un an au 4T19 (+6% en 2019), portés par une activité robuste en DCM et Acquisition & Strategic Finance. La contribution des boutiques M&A a été particulièrement bonne au 4T19, notamment Fenchurch (#1 UK FIG M&A par nombre de transactions et en valeur, #4 Europe FIG M&A en valeur)4 et PJ Solomon. La boutique Azure Capital a été nommée acteur le plus actif en conseil M&A en Australie occidentale avec 13 transactions pour un montant de 1,3 Md$5. Les revenus du M&A sont en hausse de +3% sur un an à ~ 200 M€ avec Natixis se classant #5 en France en nombre de transactions4. La proportion de revenus provenant de commissions de service est à ~43% au 4T19 et supérieure à 40% en 20196. Les charges sous-jacentes sont sous contrôle et en baisse de -1% sur un an à taux de change constant en 2019 en dépit de la croissance des revenus. Au 4T19, les charges progressent de +5% sur un an à taux de change constant du fait de l’évolution des charges variables compte-tenu de la forte croissance des revenus sur la période (+70% à change constant). Le coût du risque sous-jacent est en hausse au 4T19 en regard d’un niveau au 4T18 particulièrement bas principalement dû aux efforts de provisionnement principalement réalisés sur le secteur du gaz naturel aux Etats-Unis. Le RoE sous-jacent1 de la BGC s’établit à 8,0% au 4T19 et 8,9% en 2019. Après normalisation du coût du risque7, le RoE aurait atteint 10,8% au 4T19 et 10,2% en 2019. Les RWA sont en légère baisse sur le trimestre et en hausse de +2% sur l’année. 1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 au 4T 2 Revenus 4Q19 annualisés (hors desk CVA/DVA) sur les RWA moyens 3 Ajustés de l’impact non-récurrent des -259 M€ sur les activités de dérivés actions en Asie au 4T18 4 Source : Mergermarket 5 Source : Business News Western Australia 6 ENR, Real Assets et ASF 7 Coût du risque normalisé à 30 pb.

Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 5 Assurance M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 216 201 7% 846 790 7% Charges - 123 - 116 5% - 472 - 446 6% Résultat brut d'exploitation 93 85 10% 374 344 9% Coût du risque 0 0 0 0 Mise en équivalence/autres 4 9 10 15 Résultat avant impôt 96 93 3% 384 358 7% Coefficient d'exploitation1 58,9% 60,3% -1,4pp 55,8% 56,5% -0,7pp RoE après impôt1 26,0% 29,8% -3,8pp 28,4% 29,1% -0,7pp Vision bancaire Le PNB sous-jacent de l’Assurance progresse de +7% sur un an au 4T19 comme au 2019, avec une croissance sur l’ensemble du métier. Les charges sous-jacentes augmentent de +5% sur un an au 4T19 et de +6% sur un an en 2019, se traduisant par un effet ciseaux positif et un coefficient d’exploitation en amélioration avec des investissements réalisés notamment en matière d’outils digitaux. Le résultat brut d’exploitation sous-jacent progresse de +10% sur un an au 4T19 et de +9% en 2019. Le RoE sous-jacent1, supérieur à 28% en 2019, est impacté par une allocation de capital plus élevée (évolution positive des capitaux propres, pondérés sous Compromis Danois). Vision assurantielle Le chiffre d’affaires global2 s’élève à 3,1Md€ au 4T19, en hausse de +18% sur un an (+6% au 2019 à 12,7 Md€). Assurance de personnes : 2,7 Md€ de primes acquises2 au 4T19, en hausse de +20% sur un an (+6% en 2019). Actifs sous gestion 2 à 68,4 Md€ à fin décembre 2019, en hausse de +3% sur le trimestre et de +14% depuis le début de l’année, avec 1,4 Md€ de collecte nette 2 au quatrième trimestre (6,0 Md€ au 2019).



à 68,4 Md€ à fin décembre 2019, en hausse de +3% sur le trimestre et de +14% depuis le début de l’année, avec 1,4 Md€ de collecte nette au quatrième trimestre (6,0 Md€ au 2019). Les encours des supports en unités de compte 2 s’élèvent à 17,3 Md€ à fin décembre 2019, en hausse de +5% sur le trimestre et de +23% sur 2019, avec 0,8 Md€ de collecte nette 2 au 4T19 (59% de la collecte nette totale) et 2,5 Md€ sur 2019. Les produits UC comptent pour 31% de la collecte brute en 2019, au-dessus du marché français 3 .



s’élèvent à 17,3 Md€ à fin décembre 2019, en hausse de +5% sur le trimestre et de +23% sur 2019, avec 0,8 Md€ de collecte nette au 4T19 (59% de la collecte nette totale) et 2,5 Md€ sur 2019. Les produits UC comptent pour 31% de la collecte brute en 2019, au-dessus du marché français . Le taux servi est en baisse de près de 50 pb par rapport à 2018. La provision pour participation aux excédents a été renforcée d’environ ~20%4. Dommages : plus de 0,4 Md€ de primes acquises au 4T19, en hausse de +6% sur un an (+6% au 2019). Le ratio combiné des activités Dommages s’établit à 91,7% pour 2019 (+0,5 pp sur un an) et à 90,0% au 4T19 (+1,1 pp sur un an). Le taux d’équipement à fin décembre des Banques Populaires progresse de 1,2 pp sur l’année à 26,6% tandis que celui des Caisses d’Épargne progresse de 1,3 pp sur la même période à 29,9%. [1] Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 au 4T 2 Hors traité de réassurance avec CNP

3 Source FFA 4 BPCE Vie



Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 5 Paiements M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 111 105 6% 423 389 9% Charges - 93 - 90 4% - 365 - 341 7% Résultat brut d'exploitation 18 15 19% 57 48 19% Coût du risque 0 - 2 - 2 - 2 Mise en équivalence/autres 0 0 0 1 Résultat avant impôt 17 13 36% 55 47 18% Coefficient d'exploitation1 84,1% 85,9% -1,8pp 86,5% 87,6% -1,1pp RoE après impôt1 12,4% 9,9% 2,5pp 10,0% 9,9% 0,1pp Le PNB sous-jacent est en hausse de +9% sur un an en 2019 et de +6% sur un an au 4T19. Les revenus des Paiements ont été multipliés par ~1,3x depuis le lancement de New Dimension. ~40% des revenus de 2019 sont réalisés avec des clients directs (+1 pp vs. 2018). Payment Processing & Services : croissance continue de +6% sur un an au 4T19 des revenus des activités historiques de Natixis Payments (+5% sur un an en 2019). Le nombre de transactions de compensation cartes est en hausse de +8% sur un an au 4T19 (+10% sur un an en 2019).



: croissance continue de +6% sur un an au 4T19 des revenus des activités historiques de Natixis Payments (+5% sur un an en 2019). Le nombre de transactions de compensation cartes est en hausse de +8% sur un an au 4T19 (+10% sur un an en 2019). Merchant Solutions : solides volumes d’affaires générés par Dalenys et PayPlug, en hausse de +29% sur un an au 4T19 (+25% sur un an en 2019 dont +83% pour PayPlug et +21% pour Dalenys). Lancement par PayPlug de la solution de paiement en plusieurs fois par carte bancaire (avec Oney).



: solides volumes d’affaires générés par Dalenys et PayPlug, en hausse de +29% sur un an au 4T19 (+25% sur un an en 2019 dont +83% pour PayPlug et +21% pour Dalenys). Lancement par PayPlug de la solution de paiement en plusieurs fois par carte bancaire (avec Oney). Prepaid & Issuing Solutions : croissance robuste des revenus en 2019 (+30% sur un an) menée par l’activité titres restaurant (+6% sur un an) et Benefits & Rewards (Titres Cadeaux et Comitéo). Le nombre de paiements mobile a été multiplié par x2,5 par rapport à 2018. [1] Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors impact IFRIC 21 au 4T Sauf indication contraire, les commentaires et données qui suivent se rapportent aux résultats sous-jacents, c’est à dire hors éléments exceptionnels détaillés en page 5 Participations financières M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 188 181 4% 772 742 4% Coface 177 165 8% 712 678 5% Autres 10 16 60 64 Charges - 147 - 136 7% - 552 - 524 6% Résultat brut d'exploitation 41 44 -7% 220 218 1% Coût du risque - 1 3 - 10 - 1 Mise en équivalence/autres 2 0 7 6 Résultat avant impôt 42 47 -11% 216 223 -3% Le ratio combiné1 de Coface du 4T19 atteint 80,4% contre 81,4% au 4T18 (77,7% en 2019 vs, 79,6% en 2018) avec un cost ratio évoluant de 35,9% à 35,6% (de 34,5% en 2018 à 32,7% en 2019) et un loss ratio passant de 45,5% à 44,8% (de 45,1% en 2018 à 45,0% en 2019). Hors pôles M€ 4T19 4T18 4T19

vs. 4T18 2019 2018 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 11 - 12 40 1 Charges - 76 - 96 -21% - 464 - 452 3% FRU 0 0 - 170 - 160 6% Other - 76 - 96 -21% - 294 - 292 1% Résultat brut d'exploitation - 66 - 109 -40% - 424 - 451 -6% Coût du risque 0 - 15 1 - 14 Mise en équivalence/autres 0 3 - 2 8 Résultat avant impôt - 67 - 120 -45% - 425 - 456 -7% Le PNB sous-jacent du Hors pôles est de 40 M€ en 2019 (impacts positifs FVA, essentiellement au 1T19) et 11 M€ au 4T19. Les charges sous-jacentes excluant la contribution au FRU, sont en baisse de -21% sur un an au 4T19 et largement stables sur 2019. La contribution négative au résultat avant impôt sous-jacent a été réduite de ~30 M€ en 2019 malgré une hausse de la contribution au FRU. [1] Ratios publiés, net de réassurance

STRUCTURE FINANCIÈRE Bâle 3 fully-loaded1

Au 31 décembre 2019, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établit à 11,3%. Les fonds propres CET1 Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 11,2 Md€

s’élèvent à 11,2 Md€ Les RWA Bâle 3 fully-loaded s’élèvent à 99,0 Md€ Sur la base d’un ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de 10,8% au 31 décembre 2018, les impacts 2019 se décomposent comme suit : IFRS 16 & déduction pour Irrevocable Payment Commitments : -22 pb

Cession des activités de banque de détail : +223 pb

Résultat net part du groupe de 2019 : +137 pb

Effets RWA et autres sur 2019 : -21 pb

Opérations de croissance externe de 2019 : -21 pb

Dividende exceptionnel payé en 2019 suite à la cession des activités de banque de détail : -153 pb

Dividende ordinaire prévu au titre de 2019 : -99 pb Au 31 décembre 2019, les ratios Bâle 3 fully-loaded de Natixis s’établissent à 13,1% pour le Tier 1 et 15,3% pour le Total capital. Bâle 3 phasé, hors résultat et dividendes de l’exercice1

Au 31 décembre 2019, les ratios Bâle 3 phasés de Natixis hors résultat et dividendes de l’exercice s’établissent à 10,4% pour le CET1, 12,5% pour le Tier 1 et 14,8% pour le Total capital. Les fonds propres Common Equity Tier 1 s’élèvent à 10,2 Md€ et les fonds propres Tier 1 à 12,4 Md€

Les RWA de Natixis s’élèvent à 99,0 Md€ et se décomposent en : risque de crédit : 66,3 Md€ risque de contrepartie : 6,4 Md€ risque de CVA : 1,3 Md€ risque de marché : 11,2 Md€ risque opérationnel : 13,7 Md€

Actif net comptable par action

Les capitaux propres part du groupe s’élèvent à 19,4 Md€ au 31 décembre 2019, dont 2,0 Md€ de titres hybrides (TSS) inscrits en capitaux propres à la juste valeur (hors plus-value de reclassement). Au 31 décembre 2019, l’actif net comptable par action intégrant la distribution de dividendes projetée au tire de l’exercice 2019 ressort à 5,17€ pour un nombre d’actions, hors actions détenues en propre, égal à 3 150 995 283 (le nombre total d’actions étant de 3 153 078 482). L’actif net tangible par action (déduction des écarts d’acquisition et des immobilisations incorporelles) s’établit à 3,89€. Ratio de levier1

Au 31 décembre 2019, le ratio de levier s’établit à 4,1%. Ratio global d’adéquation des fonds propres

L’excédent en fonds propres du conglomérat financier (ratio global d’adéquation des fonds propres) au 31 décembre 2019 est estimé à près de 3,1 Md€ (en se basant sur les fonds propres incluant le résultat de l’exercice net de distribution projetée). [1] Voir note méthodologique

ANNEXES Précisions méthodologiques : Les résultats au 31/12/2019 ont été examinés et arrêtés par le conseil d’administration du 06/02/2020

Les éléments financiers au 31/12/2019 sont présentés conformément aux normes IAS/IFRS et interprétations IFRIC telles qu’adoptées dans l’Union européenne et applicables à cette date. Changements de présentation des comptes à la suite de la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A. Le métier d’Epargne salariale (Natixis Interépargne) rejoint le pôle Gestion d’actifs et de fortune

Le métier de Financement du cinéma (Coficiné) rejoint le pôle Banque de Grande Clientèle

Le pôle Assurance n’est pas impacté par la cession

n’est pas impacté par la cession Le métier Paiements devient un pôle à part entière

devient un pôle à part entière Les Participations financières sont isolées et comprennent Coface, Natixis Algérie ainsi que les activités en extinction de private equity. Le Hors pôles est recentré sur les fonctions holding et de gestion de bilan centralisée de Natixis et porte, au sein de ses charges, la contribution au Fonds de Résolution Unique. Autres impacts de la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A. sur les séries trimestrielles La modélisation des nouvelles prestations de service des fonctions supports de Natixis (TSA / SLA) mises en place avec les métiers cédés à la suite de l’opération ainsi que la suppression des prestations ou réallocations analytiques rendues caduques à la suite de celle-ci.

Le reclassement en Produit Net Bancaire des prestations informatiques et immobilières poursuivies avec les entités cédées. Ces prestations sont désormais rendues à des entités extérieures au groupe de consolidation de Natixis et, à ce titre, sont classées en PNB et non plus en déduction de charges.

La mise en place de commissions au titre d’apporteur d’affaires entre le Coverage de la Banque de Grande Clientèle de Natixis et les entités cédées. Afin d’assurer la comparabilité des séries trimestrielles présentées entre 2018 et 2019, ces impacts ont été simulés rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, bien qu’ils ne produisent leurs effets dans les comptes publiés qu’à compter de la mise en place de ces opérations en 2019. Ces impacts affectent principalement le Hors pôles et plus marginalement la Banque de Grande Clientèle. Les autres pôles ne sont pas impactés. Performances des métiers mesurées en Bâle 3 : Les performances des métiers de Natixis sont présentées dans un cadre règlementaire Bâle 3. Les actifs pondérés Bâle 3 sont appréciés sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013 (y compris traitement en compromis danois pour les entités éligibles).

Le RoTE de Natixis est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat suite à la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens.

est calculé en considérant au numérateur le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat suite à la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes, les immobilisations incorporelles moyennes et les écarts d’acquisition moyens. RoE de Natixis : le résultat pris en compte est le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat suite à la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres.

: le résultat pris en compte est le résultat net part du groupe duquel sont déduits les coupons sur les TSS (l’économie d’impôt y afférent étant déjà comptabilisée en résultat suite à la mise en application de l’amendement à la norme IAS 12). Les capitaux propres retenus sont les capitaux propres part du groupe moyens en IFRS, après distribution des dividendes, dont sont exclus les dettes hybrides moyennes et en neutralisant les gains et pertes latents ou différés enregistrés en capitaux propres. Le RoE des pôles métiers est calculé sur la base des fonds propres normatifs auxquels sont ajoutés les écarts d’acquisition et les immobilisations incorporelles relatives au pôle. L’allocation de capital aux métiers de Natixis s’effectue sur la base de 10,5% de leurs actifs pondérés moyens en Bâle 3. Les métiers bénéficient de la rémunération des fonds propres normatifs qui leurs sont alloués. Par convention, le taux de rémunération des fonds propres normatifs est à 2%. Note sur le calcul des RoE et RoTE Natixis : Calculs basés sur le bilan de fin de trimestre au 1Q19 afin de prendre en compte la cession des activités de banque de détail. La plus-value nette de 586 M€ n’est pas annualisée. Le RoTE 2018 de 10,4% mentionné en page 4 est ajusté de la cession des activités de banques de détail, c’est-à-dire comme si l’opération prenait effet au 1er janvier 2018 (vs. 12,0% publié) avec un numérateur de 1 233 M€ : résultat net part du groupe sous-jacent de 1 330 M€ (cf. page 14) moins 97 M€ de coupons sur les TSS nets d’impôt et un dénominateur de 11 855 M€ ajusté des impacts suivants liés au périmètre cédé : fonds propres moyens pour le calcul du RoTE 2018 de 12 565 M€ (+) 586 M€ de plus-value nette comptabilisée au 1T19 (-) 1 512 M€ de dividende exceptionnel payé au 2T19 (+) 178 M€ d’écarts d’acquisition et d’immobilisations incorporelles (+) 38 M€ d’impacts autres (OCI). Mise en application de l’amendement à la norme IAS 12 à partir du 3T19 (voir remarques additionnelles ci-dessous), sans impact sur le RoE/RoTE. Actif net comptable : calculé en considérant les capitaux propres part du Groupe (déduction faite des propositions de distribution de dividendes arrêtées par le conseil d’administration soumises au vote de l’assemblée générale du 28 mai 2019), retraités des hybrides et de la plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux propres. L’actif net comptable tangible est corrigé des écarts d'acquisition des mises en équivalence, des écarts d’acquisitions retraités et des immobilisations incorporelles retraités ci-après : M€ 31/12/2019 Écarts d'acquisition 3 891 Retraitement minoritaires Coface -162 Retraitement impôt différé passif du pôle AWM & autres -343 Écarts d'acquisition retraités 3 386

M€ 31/12/2019 Immobilisations incorporelles 717 Retraitement minoritaires Coface & autres -48 Immobilisations incorporelles retraitées 669 Réévaluation de la dette senior propre : composante « risque de crédit émetteur » valorisée à partir d’une méthode approchée d'actualisation des cash flows futurs, contrat par contrat, utilisant des paramètres tels que courbe des taux de swaps et spread de réévaluation (basé sur la courbe reoffer BPCE). Adoption de la norme IFRS 9 le 22 novembre 2016 autorisant l’application anticipée des dispositions relatives au risque de crédit propre dès l’exercice clos le 31/12/2016. Capital et ratios phasés hors résultat et dividendes de l’exercice : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, avec mesures transitoires. Présentation excluant les résultats de l’exercice et les dividendes déclarés au titre de ce même exercice. Capital et ratios fully-loaded : Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois, sans mesures transitoires. Présentation incluant les résultats de l’exercice, nets de dividendes déclarés au titre de ce même exercice. Ratio de levier : le calcul s’effectue selon les règles de l’acte délégué, sans mesures transitoires (présentation incluant les résultats de 2019, nets de dividendes déclarés) et avec hypothèse de renouvellement des émissions subordonnées non éligibles en Bâle 3 par des instruments éligibles. Les opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation sont compensées en application des principes posés par IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises. Ratio présenté après annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE. Eléments exceptionnels : les données et commentaires de cette présentation sont basés sur les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers retraités des éléments comptables exceptionnels détaillés en page 5 de ce communiqué de presse. Les données et commentaires qualifiés de « sous-jacents » excluent ces éléments exceptionnels. Les comptes de résultats de Natixis et de ses métiers incluant ces éléments sont en annexes de ce communiqué de presse. Retraitement de l’impact IFRIC 21 : le coefficient d’exploitation, le RoE et le RoTE hors impact IFRIC 21 au 4T19 se calculent en prenant en compte ¼ du montant des taxes et cotisations annuelles soumises à cette norme de comptabilisation. Capacité bénéficiaire : résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels et de l’impact IFRIC 21. Charges : somme des charges générales d’exploitation et des dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. IAS 12 : à compter du 3e trimestre 2019, en application de l’amendement à la norme IAS 12 : impôt sur le résultat, l’économie d’impôt liée aux coupons sur les TSS précédemment enregistrée dans les réserves consolidées est désormais comptabilisée au compte de résultat sur la ligne impôt sur les bénéfices. Les périodes précédentes n’ont pas été retraitées, avec un impact positif de 47,5 M€ sur 2019 dont 35,9 M€ enregistrés au 3T19 (23,8 M€ au titre du 1S19).

Natixis - Consolidé (retraité) M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 2 193 2 360 2 156 2 040 2 132 2 282 2 280 2 503 23% 8 749 9 196 5% Charges -1 675 -1 528 -1 499 -1 656 -1 720 -1 577 -1 590 -1 745 5% -6 357 -6 632 4% Résultat brut d'exploitation 518 832 658 383 412 705 689 758 98% 2 391 2 564 7% Coût du risque - 36 - 41 - 93 - 23 - 31 - 110 - 71 - 119 - 193 - 332 Mises en équivalence 7 3 6 13 3 8 3 6 29 21 Gains ou pertes sur autres actifs 6 4 0 44 682 - 2 9 3 54 692 Variation de valeur écarts d'acquisition 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 495 798 570 418 1 066 602 630 648 55% 2 281 2 945 29% Impôt - 175 - 234 - 154 - 110 - 215 - 164 - 126 - 163 - 673 - 669 Intérêts minoritaires - 60 - 57 - 59 - 127 - 86 - 92 - 88 - 113 - 303 - 380 Résultat net part du groupe 260 507 358 181 764 346 415 371 105% 1 306 1 897 45% Les chiffres sont retraités de la cession des activités banque de détail comme communiqué le 11 avril 2019. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible ci-dessous. Tableau de passage entre les données de gestion et comptables 2018 M€ 2018

sous-jacent Eléments exceptionnels 2018

retraité Contribution du périmètre cédé 2018

publié Net revenues 8 632 116 8 749 867 9 616 Expenses -6 272 - 85 -6 357 - 466 -6 823 Gross operating income 2 360 31 2 391 401 2 793 Provision for credit losses - 122 - 71 - 193 - 22 - 215 Associates 29 0 29 0 29 Gain or loss on other assets 54 0 54 0 54 Pre-tax profit 2 321 - 40 2 281 380 2 661 Tax - 687 14 - 673 - 108 - 780 Minority interests - 304 1 - 303 - 1 - 304 Net income (group share) 1 330 - 25 1 306 271 1 577 2019 M€ 2019

sous-jacent Eléments exceptionnels 2019

retraité Contribution résiduelle du périmètre cédé 2019

publié Net revenues 9 177 19 9 196 22 9 219 Expenses -6 545 - 88 -6 632 - 22 -6 655 Gross operating income 2 633 - 69 2 564 0 2 564 Provision for credit losses - 332 0 - 332 0 - 332 Associates 21 0 21 0 21 Gain or loss on other assets 9 683 692 0 692 Pre-tax profit 2 331 614 2 945 0 2 945 Tax - 612 - 57 - 669 0 - 669 Minority interests - 349 - 30 - 380 0 - 380 Net income (group share) 1 370 527 1 897 0 1 897



Bilan comptable - IFRS 9 Actif (Md€) 31/12/2019 31/12/2018 Caisse, banques centrales, CCP 21,0 24,3 Actifs financiers à la juste valeur par résultat1 228,8 214,1 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 12,1 10,8 Prêts et créances1 119,2 96,6 Instruments de dettes au coût amorti 1,6 1,2 Placements des activités d'assurance 108,1 100,5 Actifs non courants destinés à être cédés 0,0 25,6 Comptes de régularisation et actifs divers 15,7 16,8 Participations dans les entreprises mises en équivalence 0,7 0,7 Valeurs immobilisées 2,1 1,1 Écarts d’acquisition 3,9 3,8 Total 513,2 495,5 Passif (Md€) 31/12/2019 31/12/2018 Banques centrales, CCP 0,0 0,0 Passifs financiers à la juste valeur par résultat1 218,3 208,2 Dettes envers les EC et la clientèle1 102,4 109,2 Dettes représentées par un titre 47,4 35,0 Dettes sur actifs destinés à être cédés 0,0 9,7 Comptes de régularisation et passifs divers 18,1 17,0 Provisions techniques des contrats d’assurance 100,5 89,5 Provisions pour risques et charges 1,6 1,7 Dettes subordonnées 4,0 4,0 Capitaux propres 19,4 19,9 Intérêts minoritaires 1,4 1,3 Total 513,2 495,5 [1] Y compris dépôts de garanties et appels de marges Natixis - Contribution par pôle au 4T19 M€ AWM BGC Assurance Paiements Participations financières Hors pôles 4T19

publié Produit net bancaire 1 109 899 216 111 188 - 20 2 503 Charges - 681 - 602 - 125 - 96 - 153 - 89 -1 745 Résultat brut d'exploitation 428 297 90 15 35 - 109 758 Coût du risque 2 - 118 0 0 - 1 0 - 119 Résultat net d'exploitation 430 179 90 15 34 - 109 639 Mise en équivalence et autres 2 2 4 0 2 0 9 Résultat avant impôt 432 181 94 15 35 - 109 648 Impôt -163 Intérêts minoritaires -113 RNPG 371 Asset & Wealth Management M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 799 842 841 1 032 773 932 945 1 109 8% 3 513 3 760 7% Gestion d'actifs1 762 805 805 998 742 900 908 1 061 6% 3 369 3 611 7% Gestion de fortune 37 37 36 34 31 32 37 48 42% 144 149 3% Charges - 548 - 569 - 584 - 642 - 558 - 605 - 648 - 681 6% -2 343 -2 492 6% Résultat brut d’exploitation 251 273 257 389 216 327 297 428 10% 1 170 1 268 8% Coût du risque 0 - 1 - 1 0 1 - 2 - 8 2 - 2 - 8 Résultat net d’exploitation 251 272 256 390 216 325 289 430 10% 1 169 1 260 8% Mises en équivalence 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 Autres 0 - 3 - 2 41 - 2 - 2 8 1 37 5 Résultat avant impôt 251 269 255 433 214 323 297 432 0% 1 208 1 266 5% Coefficient d’exploitation 68,6% 67,6% 69,4% 62,3% 72,1% 64,9% 68,5% 61,4% 66,7% 66,3% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 68,1% 67,7% 69,6% 62,4% 71,6% 65,1% 68,7% 61,5% 66,7% 66,3% RWA (Bâle 3 - en Md€) 11,7 11,8 12,5 12,3 12,5 13,7 13,4 14,0 14% 12,3 14,0 14% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 4 143 4 065 4 150 4 363 4 364 4 407 4 555 4 581 5% 4 180 4 477 7% RoE après impôt2 (en Bâle 3) 13,7% 15,2% 13,9% 19,6% 11,5% 15,1% 13,3% 19,0% 15,7% 14,8% RoE après impôt2 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 14,0% 15,1% 13,8% 19,5% 11,8% 15,0% 13,3% 19,0% 15,7% 14,8% 1 Asset management incluant le Private equity et NIE

2 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles Banque de Grande Clientèle M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 944 976 828 518 807 847 784 899 74% 3 266 3 337 2% Global markets 527 457 334 14 366 419 344 381 NR 1 332 1 509 13% FIC-T 378 299 252 231 251 304 258 306 33% 1 159 1 118 -4% Equity 148 145 97 - 219 125 117 94 81 NR 171 417 144% dont hors cash 143 140 97 - 219 125 117 94 81 162 417 157% dont Cash equity 5 4 0 0 0 0 0 0 9 0 Desk CVA/DVA 1 13 - 15 2 - 9 - 3 - 8 - 6 2 - 26 Global finance1 341 394 341 362 337 333 369 369 2% 1 438 1 408 -2% Investment banking2 82 85 78 126 87 90 73 145 14% 372 395 6% Autres - 7 41 74 16 16 6 - 2 5 123 24 Charges - 566 - 551 - 525 - 559 - 582 - 523 - 527 - 602 8% -2 202 -2 235 1% Résultat brut d’exploitation 378 425 302 - 41 225 324 256 297 np 1 064 1 102 4% Coût du risque - 31 - 37 - 98 - 9 - 30 - 104 - 59 - 118 - 174 - 312 Résultat net d’exploitation 347 388 204 - 50 195 219 197 179 np 890 790 -11% Mises en équivalence 4 3 3 3 2 3 2 2 12 10 Autres 3 0 0 0 - 15 0 0 0 3 - 15 Résultat avant impôt 353 391 207 - 47 183 222 200 181 np 904 786 -13% Coefficient d’exploitation 60,0% 56,4% 63,5% 107,9% 72,2% 61,8% 67,3% 67,0% 67,4% 67,0% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 57,7% 57,2% 64,4% 109,4% 69,1% 62,7% 68,3% 67,9% 67,4% 67,0% RWA (Bâle 3) - en Md€ 59,7 61,7 61,2 61,1 62,0 61,1 62,3 62,2 2% 61,1 62,2 2% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 6 435 6 416 6 676 6 631 6 634 6 740 6 734 6 768 2% 6 539 6 719 3% RoE après impôt3 (en Bâle 3) 16,0% 17,6% 9,0% NR 7,6% 9,6% 8,5% 7,8% 10,0% 8,4% RoE après impôt3 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 17,0% 17,2% 8,7% NR 8,6% 9,2% 8,2% 7,5% 10,0% 8,4% [1] Incluant Coficiné 2 Incluant M&A

3 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Assurance M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 204 193 192 201 218 207 205 216 7% 790 846 7% Charges - 118 - 108 - 103 - 118 - 125 - 116 - 112 - 125 6% - 448 - 478 7% Résultat brut d’exploitation 86 85 89 83 93 92 93 90 9% 342 368 8% Coût du risque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat net d’exploitation 86 85 89 83 93 92 93 90 9% 342 368 8% Mises en équivalence 3 0 3 9 0 5 1 4 15 10 Autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Résultat avant impôt 89 85 92 91 93 96 94 94 3% 356 378 6% Coefficient d’exploitation 58,0% 56,1% 53,8% 58,9% 57,5% 55,8% 54,6% 58,1% 56,7% 56,5% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 51,1% 58,5% 56,2% 61,2% 51,7% 57,8% 56,6% 60,1% 56,7% 56,5% RWA (Bâle 3 - en Md€) 7,3 7,0 7,1 7,3 8,0 7,9 8,4 8,3 14% 7,3 8,3 14% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 853 868 828 841 858 942 926 978 16% 848 926 9% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 28,6% 26,4% 30,3% 30,7% 29,4% 28,4% 27,7% 26,4% 29,0% 27,9% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 33,0% 24,9% 28,8% 29,2% 33,3% 27,2% 26,4% 25,2% 29,0% 27,9% 1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles



Paiements M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 93 95 96 105 103 105 103 111 6% 389 423 9% Charges - 79 - 88 - 84 - 90 - 88 - 94 - 93 - 96 6% - 341 - 370 9% Résultat brut d’exploitation 14 7 12 15 16 11 10 15 3% 48 52 9% Coût du risque 0 0 0 - 2 0 - 1 - 1 0 - 2 - 2 Résultat net d’exploitation 14 7 12 13 16 10 9 15 17% 46 50 9% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 Résultat avant impôt 14 8 12 13 16 10 9 15 17% 47 50 7% Coefficient d’exploitation 85,2% 92,2% 87,6% 85,7% 84,8% 89,6% 90,1% 86,1% 87,6% 87,6% Coefficient d'exploitation hors impact IFRIC 21 84,5% 92,4% 87,9% 85,9% 84,1% 89,8% 90,3% 86,3% 87,6% 87,6% RWA (Bâle 3 - en Md€) 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 -1% 1,1 1,1 -1% Fonds propres normatifs (en Bâle 3) 295 300 352 332 356 373 385 384 16% 320 375 17% RoE après impôt1 (en Bâle 3) 12,8% 7,4% 9,6% 10,1% 12,0% 7,3% 6,5% 10,9% 9,9% 9,1% RoE après impôt1 (en Bâle 3 hors impact IFRIC 21) 13,4% 7,2% 9,4% 9,9% 12,5% 7,1% 6,3% 10,7% 9,9% 9,1% EBITDA standalone Hors éléments exceptionnels2 M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019 Produit net bancaire 93 95 96 105 103 105 103 111 389 423 Charges -79 -87 -85 -90 -88 -94 -91 -93 -341 -365 Résultat brut d’exploitation - Natixis publié

excl. éléments exceptionnels 14 8 11 15 16 11 13 18 48 57 Ajustements analytiques sur produit net bancaire -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -5 -6 Ajustements sur charges de structure 5 5 5 5 6 5 5 5 20 22 Résultat brut d’exploitation - vision standalone 18 12 14 19 20 15 17 22 63 73 Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 3 4 4 5 4 4 3 4 16 16 EBITDA - vision standalone 21 16 18 24 24 19 20 26 79 89 EBITDA = Produit net bancaire (-) Charges générales d’exploitation. Vision standalone excluant éléments analytiques et charges de structure 1 Méthodologie d’allocation normative de capital sur la base de 10,5% des actifs pondérés moyens-y compris goodwill et immobilisations incorporelles

2 Voir page 5

Participations financières M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire 190 174 197 181 193 196 195 188 4% 742 772 4% Coface 177 156 180 165 175 181 178 177 8% 678 712 5% Autres 13 18 17 16 18 15 17 10 -34% 64 60 -5% Charges - 130 - 125 - 131 - 140 - 133 - 141 - 133 - 153 9% - 526 - 561 7% Résultat brut d’exploitation 59 49 66 41 60 55 62 35 -15% 215 211 -2% Coût du risque - 6 1 1 3 - 2 - 4 - 3 - 1 - 1 - 10 Résultat net d’exploitation 54 50 67 44 58 51 59 34 -23% 214 201 -6% Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 2 3 0 0 0 5 0 2 5 7 Résultat avant impôt 56 53 67 44 58 56 59 35 -19% 220 208 -5% RWA (Bâle 3 - en Md€) 5,3 5,6 5,5 5,6 5,7 5,7 5,6 5,8 5% 5,6 5,8 5% Hors Pôles M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 4T19

vs. 4T18 2018 2019 2019

vs. 2018 Produit net bancaire - 37 79 3 3 37 - 5 47 - 20 49 59 Charges - 232 - 87 - 71 - 107 - 234 - 98 - 77 - 89 -17% - 497 - 497 0% FRU - 160 0 0 0 - 170 0 0 0 - 160 - 170 6% Autres - 73 - 86 - 71 - 107 - 64 - 98 - 77 - 89 -17% - 337 - 327 -3% Résultat brut d’exploitation - 269 - 7 - 68 - 104 - 196 - 103 - 29 - 109 5% - 448 - 437 Coût du risque 1 - 4 4 - 15 0 1 0 0 - 14 1 Résultat net d’exploitation - 269 - 11 - 63 - 118 - 196 - 102 - 29 - 109 -8% - 462 - 437 Mises en équivalence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autres 1 2 2 3 699 - 5 1 0 8 695 Résultat avant impôt - 268 - 9 - 62 - 115 503 - 107 - 28 - 109 -5% - 453 258 RWA (Bâle 3 - en Md€) 9,0 9,4 8,7 7,8 7,0 7,3 8,0 7,6 -3% 7,8 7,6 -3% 697 M€ de plus-value suite à la cession des activités banque de détail gain au 1T19

Compte de résultat 4T19 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données publiées M€ 4T19 hors éléments

exceptionnels Variation de change des TSS en devises Coûts d'investissement

TEO Investissement & charges de restructuration "Fit to Win" Autres 4T19

publié Produit Net bancaire 2 534 - 31 2 503 Charges -1 708 - 31 - 6 -1 745 Résultat brut d’exploitation 826 - 31 - 31 - 6 0 758 Coût du risque - 119 - 119 Mise en équivalence 6 6 Gain ou pertes sur autres actifs 2 0 3 Résultat avant impôt 715 - 31 - 31 - 6 0 648 Impôt - 185 10 10 2 - 163 Intérêts minoritaires - 116 2 - 113 Résultat net (part du groupe) 415 - 21 - 22 - 2 0 371 Compte de résultat 2019 : passage des données hors éléments exceptionnels aux données retraitées M€ 2019 hors éléments

exceptionnels Variation de change des TSS en devises Coûts d'investissement

TEO Investissement & charges de restructuration

"Fit to Win" Cession de filiale au Brésil Plus-value sur la cession des activités de banques de détails 2019

retraité Produit Net bancaire 9 177 19 9 196 Charges -6 545 - 79 - 8 -6 632 Résultat brut d’exploitation 2 633 19 - 79 - 8 0 0 2 564 Coût du risque - 332 - 332 Mise en équivalence 21 21 Gain ou pertes sur autres actifs 9 - 15 697 692 Résultat avant impôt 2 331 19 - 79 - 8 - 15 697 2 945 Impôt - 612 - 6 24 3 - 78 - 669 Intérêts minoritaires - 349 3 - 33 - 380 Résultat net (part du groupe) 1 370 13 - 55 - 2 - 15 586 1 897 Les chiffres sont retraités de la cession des activités banque de détail comme communiqué le 11 avril 2019. Un tableau de passage entre les chiffres retraités et la vision comptable est disponible page 14

Capital et structure financière au 4T19

Voir note méthodologique - Engagements de paiement irrévocables (IPC) en déduction de fonds propres depuis le 2T19 Fully-loaded Md€ 31/12/2019 Capitaux propres part du groupe 19,4 Hybrides (incl. plus-value liée au reclassement des hybrides en capitaux) - 2,1 Goodwill & incorporels - 3,9 Impôts différés - 0,7 Provision pour dividende - 1,0 Autres déductions - 0,5 CET1 capital 11,2 CET1 ratio 11,3% Additional Tier 1 capital 1,8 Tier 1 capital 12,9 Tier 1 ratio 13,1% Tier 2 capital 2,2 Total capital 15,2 Total capital ratio 15,3% Risk-weighted assets 99,0 Phasé hors résultat et dividendes de l’exercice Md€ 31/12/2019 Capital CET1 Fully-loaded 11,2 Résultat net de la période en cours - 1,9 Dividende provisionné 1,0 CET1 capital 10,2 CET1 ratio 10,4% Additional Tier 1 capital 2,1 Tier 1 capital 12,4 Tier 1 ratio 12,5% Tier 2 capital 2,3 Total capital 14,7 Total capital ratio 14,8% Risk-weighted assets 99,0

Impacts IFRIC 21 par pôle Effet sur les charges M€ 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19 2T19 3T19 4T19 2018 2019 AWM - 4 1 1 1 - 4 1 1 1 0 0 BGC - 22 7 7 7 - 24 8 8 8 0 0 Assurance - 14 5 5 5 - 13 4 4 4 0 0 Paiements - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 Participations financières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hors pôles - 119 40 40 40 - 119 40 40 40 0 0 Total Natixis - 160 53 53 53 - 161 54 54 54 0 0 Les chiffres historiques sont retraités de la cession des activités de banque de détail Répartition des fonds propres normatifs et RWA au 31 décembre 2019 Md€ RWA

fin de période % du

total Écarts d’acquisition & immo. incorporelles

2019 Fonds propres

normatifs

2019 RoE

après impôt 2019 AWM 14,0 16% 3,1 4,5 14,8% BGC 62,2 73% 0,2 6,7 8,4% Assurance 8,3 10% 0,1 0,9 27,9% Paiements 1,1 1% 0,3 0,4 9,1% TOTAL (excl. Participations fin. et Hors pôles) 85,6 100% 3,7 12,5

Ventilation des RWA - Md€ 31/12/2019 Risque de crédit 66,3 Approche interne 53,9 Approche standard 12,4 Risque de contrepartie 6,4 Approche interne 5,5 Approche standard 0,9 Risque de marché 11,2 Approche interne 5,8 Approche standard 5,4 CVA 1,3 Risque opérationnel - Approche standard 13,7 Total RWA 99,0

Ratio de levier fully-loaded1 Selon les règles de l’Acte délégué publié par la Commission européenne le 10 octobre 2014, après l'annulation des opérations avec les affiliés, en attente d’autorisation de la BCE Md€ 31/12/2019 Fonds propres Tier 11 13,3 Total bilan prudentiel 407,2 Ajustements au titre des expositions sur dérivés - 45,3 Ajustements au titre des opérations de financement sur titres2 - 26,6 Autres opérations avec les affiliés - 43,5 Engagements donnés 38,6 Ajustements réglementaires - 5,2 Total exposition levier 325,2 Ratio de levier 4,1% [1] Voir note méthodologique. Sans phase-in et avec hypothèse de remplacement des émissions subordonnées lorsqu’elles deviennent non éligibles

2 Opérations de financement sur titres traitées avec des chambres de compensation compensées en application des principes posés par la norme IAS32, sans prise en compte des critères de maturité et devises



Actif net comptable au 31 décembre 2019 Md€ 31/12/2019 Capitaux propres part du groupe 19,4 Retraitement des hybrides - 2,0 Retraitement des plus-values des TSS - 0,1 Distribution - 1,0 Actif net comptable 16,3 Immobilisations incorporelles retraitées1 - 0,7 Ecarts d'acquisition retraités1 - 3,4 Actif net comptable tangible2 12,2 € Actif net comptable par action 5,17 Actif net comptable tangible par action 3,89 Bénéfice par action sur 2019 M€ 31/12/2019 Résultat net - part du groupe 1 897 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 138 Résultat net attribuable aux actionnaires 1 759 Bénéfice par action (€) 0,56 Nombre d’actions au 31 décembre 2019 31/12/2019 Nombre d’actions moyen sur la période hors actions détenues en propre 3 150 173 517 Nombre d’actions hors actions détenues en propre, fin de période 3 150 995 283 Nombre d’actions détenues en propre, fin de période 2 083 199 Résultat net attribuable aux actionnaires M€ 4T19 2019 Résultat net - part du groupe 371 1 897 Ajustement lié aux coupons sur TSS - 34 - 138 Numérateur RoE & RoTE Natixis 337 1 759 1 Voir note méthodologique 2 Actif net comptable tangible = actif net comptable - écarts d’acquisition - immobilisations incorporelles RoTE1 M€ 31/12/2019 Capitaux propres part du groupe 19 396 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée - 977 Immobilisations incorporelles - 669 Écarts d’acquisition -3 386 Fonds propres RoTE fin de période 12 243 Fonds propres RoTE moyens 4T19 12 398 RoTE 4T19 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 10,9% Impact IFRIC 21 - 47 RoTE 4T19 annualisé excl. IFRIC21 9,4% Fonds propres RoTE moyens 2019 12 296 RoTE 2019 annualisé excl. IFRIC21 14,3% RoE1 M€ 31/12/2019 Capitaux propres part du groupe 19 396 Neutralisation des TSS -2 122 Distribution provisionnée - 977 Neutralisation des gains & pertes latents

ou différés enregistrés en capitaux propres - 512 Fonds propres RoE fin de période 15 785 Fonds propres RoE moyens 4T19 15 929 RoE 4T19 annualisé non-ajusté de l'impact IFRIC21 8,5% Impact IFRIC 21 - 47 RoE 4T19 annualisé excl. IFRIC21 7,3% Fonds propres RoE moyens 2019 15 821 RoE 2019 annualisé excl. IFRIC21 11,1% Encours douteux2 Md€ 30/09/2019

Sous IFRS 9 31/12/2019

Sous IFRS 9 Engagements provisionnables3 1,9 2,0 Engagements provisionnables / Créances brutes 1,5% 1,8% Stock de provisions4 1,4 1,4 Provisions totales/Engagements provisionnables 72% 71% [1] Voir note méthodologique. Les RoE et RoTE sont basés sur le bilan de fin de trimestre afin de prendre en compte la cession des activités de banque de détail. La plus-value nette de 586 M€ n’est pas annualisée. 2 Encours au bilan, hors repos, net de collatéral 3 Engagements nets des sûretés 4 Provisions individuelles et collectives



