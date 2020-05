QUESTIONS DES AMIS DE LA TERRE ET DE RECLAIM FINANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020 DE NATIXIS

QUESTION 1 : PETROLE ET GAZ DE SCHISTE

La crise que nous traversons a mis en évidence la vulnérabilité du secteur du pétrole et du gaz de schiste, qui concentre tous les risques. Le pétrole et le gaz de schiste sont en outre une menace majeure pour le climat et ce secteur est la cause de contaminations irréversibles de l'environnement.

1.1) Pourquoi avez-vousfait le choix d'accroître vos investissements dans les entreprises de pétrole et de gaz de schiste entre le 1er janvier et le 20 mars 2020, alors que celles-ciconnaissaient une forte dépréciation de leurs valeurs ?

Vous engagez-vous à prendre acte des risques que représentent l'exposition de vos portefeuilles de financements et d'investissements aux pétrole et gaz de schiste, pour votre banque elle-même, pour vos actionnaires et pour le climat, et à vous désengager de ce secteur, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur ?

Réponse du conseil d'administration de Natixis :

Aucun élément ne nous permet de corroborer un accroissement des investissements des sociétés de gestion d'actifs entre le 1er janvier et le 20 mars 2020.

Sur le fond, dès 2017, Natixis avait décidé de cesser les financements de projets dédiés et les financements d'entreprises actives dans les sables bitumineux et les pétroles lourds. Aujourd'hui, Natixis complète sa politique en étendant son engagement aux projets dédiés et aux entreprises actives dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste.

Natixis ne financera plus les projets d'exploration et de production de pétrole et de gaz de schiste, où que ce soit dans le monde. Natixis s'engage également à ne plus financer les sociétés dont l'activité repose à plus de 25 % sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz de schiste.

Cet engagement fait l'objet d'un communiqué de presse publié le 18 mai 2020.

QUESTION 2 : DEVELOPPEMENT GAZIER AU MOZAMBIQUE

Natixis est actuellement engagée dans un nouveau projet d'exportation gazier d'ENI au nord du Mozambique, Coral South FNLG.

La région est le terrain d'attaques et de massacres orchestrés par des groupes djihadistes et des remontées du terrain pointent notamment du doigt que la présence militaire impacte le processus de relocalisation des communautés déplacées. Beaucoup de communautés dépendantes de la pêche se retrouvent également sans moyen d'accès à la mer, les routes étant fermées. Ces impacts humains et sociaux s'ajoutent aux impacts climatiques de ce type de projet.

2.1) Avez-vouspris en compte ces dynamiques de militarisation dans votre évaluation de ces projets et de vos financements, et avez-vousréévalué ces projets à l'aune de la forte déstabilisation de la région ?

