Natixis : soutenu par une recommandation d'analyste

27/06/2019 | 10:26

En hausse de plus de 2,5% dans un marché parisien attentiste, l'action Natixis profitait du conseil d'achat formulé ce matin par un bureau d'études : UBS, qui estime le titre excessivement sanctionné par l'affaire H2O.



Le conseil d'UBS sur le dossier a en effet été relevé de 'neutre' à l'achat, même si l'objectif revient de 4,8 à 3,9 euros.



Selon les spécialistes, à son prix actuel, l'action Natixis factorise une baisse de plus de 15% (soit d'environ 140 milliards d'euros) de l'encours sous gestion du groupe, scénario jugé très peu probable.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.