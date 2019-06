Natixis : soutien aux mesures de H2O AM

24/06/2019 | 08:04

Suite aux informations communiquées le 20 juin, Natixis fait part de son soutien aux mesures adoptées par la société de gestion H2O Asset Management, dont la suppression, jusqu'à nouvel ordre, des droits d'entrée mis en place il y a quelques mois dans tous ses fonds.



Sur les questions relatives à la liquidité intrinsèque des titres considérés comme illiquides, les équipes de H2O AM ont continué de prendre les mesures nécessaires pour que leur valorisation soit pleinement assurée en fonction de ces conditions de liquidité.



Réaffirmant les principes de son modèle multi-boutiques de gestion d'actifs, et dans le cadre du rétablissement de la confiance sur H2O AM, Natixis a d'ailleurs décidé d'anticiper l'audit périodique mené sur cet affilié, en l'engageant dès le 21 juin.



