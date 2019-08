Résultats du 2T19 : un business model diversifié robuste dans l'environnement actuel - 01/08/2019

- 164 - 92

Le PNB sous-jacent de Natixis ressort stable sur un an contre un 2T18 historiquement haut, grâce à la Gestion d'actifs et de fortune en hausse de +11% sur un an, aux Paiements (+10% sur un an) et à l'Assurance (+7% sur an). Au sein de la Banque de Grande Clientèle, les revenus d'Investment banking/M&A sont en hausse de +5% sur un an, accompagnés d'une bonne résilience de Global markets (-5% sur un an excl. CVA/DVA), compensant l'évolution de Global finance face à un 2T18 historiquement haut.

Les charges sous-jacentes sont sous contrôle et en hausse de +1% sur un an à taux de change constant, en partie reflétant la performance soutenue de la Gestion d'actifs et de fortune, de l'Assurance et des Paiements. Les coûts de la BGC sont en baisse de -7% sur un an à taux de change constant. Le coefficient d'exploitation sous-jacent1 atteint 70,5%, en hausse de +250 pb sur un an.

Le coût du risque sous-jacent se situe au-dessus de son niveau normalisé ce trimestre, compte tenu d'un dossier conséquent en France. Exprimé en points de base des encours de crédit (hors établissements de crédit), le coût du risque sous-jacent des métiers s'établit à 63 pb au 2T19 contre un niveau normalisé de ~30 pb.

Le taux d'impôt sur résultat sous-jacent est à ~28% au 2T19. La contribution en hausse de certains affiliés européens en Gestion d'actifs et de Coface a conduit à une hausse sur un an des intérêts minoritaires.

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 315 M€ au 2T19. En intégrant les éléments exceptionnels (-17 M€ net d'impôt au 2T19) et l'impact IFRIC21 (+47 M€ au 2T19), le résultat net part du groupe publié au 2T19 s'établit à 346 M€.

Le RoE sous-jacent1 des métiers est à 12,6% au 2T19 et à 13,9% avec un coût du risque normalisé2.

Le RoTE sous-jacent1 de Natixis s'établit à 9,6% hors impact IFRIC 21 au 2T19 et à 10,8% avec un coût du risque normalisé2.

1 Voir note méthodologique. Hors éléments exceptionnels et hors IFRIC 21 2 Coût du risque du 2T19 normalisé à 30 pb