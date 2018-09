Natixis : Credit suisse toujours à l'achat

18/09/2018 | 10:17

Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Natixis afin de tenir compte de la cession récemment annoncée. L'objectif de cours reste fixé à 7,5 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 25%.



En effet, Natixis va céder plusieurs divisions (ses métiers Affacturage, Cautions & garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres) à BPCE moyennant 2,7 milliards d'euros.



'Cette opération permet à Natixis de se focaliser davantage sur des activités peu gourmandes en capital et lui donnent davantage de flexibilité en matière d'allocation de capital ou d'acquisition, tout en augmentant son exposition à la banque de financement et d'investissement, qui demeure le coeur de métier', indique une note.





