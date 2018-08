Natixis : Oddo réitère son opinion et son objectif

03/08/2018 | 10:28

Oddo réitère son opinion Acheter sur la valeur avec un objectif de cours de 7,6 E, soit un potentiel de hausse de 25%.



Le résultat net du 2ème trimestre 2018 s'inscrit à 580 ME en hausse de 19% et supérieur au consensus de 19%. Retraité des éléments exceptionnels le résultat net s'établit à 556 ME en hausse de 5% et toujours supérieur au consensus de 19%.



' Nous estimons que la qualité des résultats du T2 18 est de nature à justifier une révision à la hausse des BPA et par conséquent soutenir la performance du titre. En tout état de cause, nous estimons que le groupe est en bon chemin pour atteindre ses objectifs 2020 ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Le ratio CET1 de Natixis a atteint 10,8% en hausse de 10bp qoq après provisions pour dividende (payout de 60%). Proforma des récentes acquisitions annoncées le ratio CET1 atteindrait 10,5% au T2 18. Pour rappel, le groupe table sur un niveau >11% d'ici 2020 (vs notre anticipation de 11,8%) ' rajoute le bureau d'analyses.



