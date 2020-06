Natixis : Catherine Leblanc et Philippe Hourdain nommés administrateurs de Natixis

Philippe Hourdain débute sa carrière en qualité de commercial chez France Rail Publicité avant d'en devenir le responsable régional à Lille. En 1983, il rejoint l'agence d'édition publicitaire Epure en tant que directeur commercial. En 1986, il est nommé chargé de mission au ministère de l'Industrie. En 1988, il intègre l'imprimerie Techniphoto en qualité de directeur commercial, puis de 1994 à 2018, il préside la SAS Investissement et actions. Philippe Hourdain est par ailleurs président de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France depuis 2016, président de Norlink Ports depuis 2017, ainsi qu'administrateur de CCIWEBSTORE SAS.

Catherine Leblanc préside la Banque Populaire Grand Ouest, avec ses deux marques Banque Populaire et Crédit Maritime, qui s'étend sur 12 départements du Grand Ouest. Au cours de sa carrière, Catherine Leblanc a exercé la fonction de directrice des affaires financières et des ressources humaines à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris puis celle de directrice du développement du CPA-HEC. En tant que directrice générale du Groupe Essca pendant 11 ans jusqu'à fin 2018, elle a notamment réalisé le développement de l'école dans cinq grandes régions françaises et a accru la présence et la reconnaissance internationales du groupe.

