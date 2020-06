Natixis : Cécile Tricon-Bossard nommée directrice des ressources humaines de Natixis

Cécile succède à Anne Lebel qui part prendre de nouvelles fonctions au sein d'un autre groupe.

François Riahi, directeur général de Natixis, a déclaré : « Je suis ravi de voir Cécile Tricon-Bossard rejoindre le comité de direction générale de Natixis comme directrice des ressources humaines. Cécile possède une grande connaissance de nos métiers, acquise au cours des 19 années passées au sein de Natixis, notamment dans le pôle gestion d'actifs et de fortune et dans celui de la banque de grande clientèle. Elle aura notamment pour mission de conduire la transformation de nos emplois et compétences pour faire face aux défis de notre environnement, de soutenir l'engagement de nos collaborateurs en leur permettant d'exprimer tous leurs talents et de développer un environnement de travail agile et inclusif. Je tiens à remercier chaleureusement Anne Lebel pour le travail accompli pendant ses quatre ans chez Natixis et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite. »

Cécile Tricon-Bossard débute sa carrière en 1991 à la Société Générale où elle exerce différentes fonctions au sein de la direction des ressources humaines. Elle rejoint IXIS Asset Management en 2001 et devient directrice des ressources humaines et de la communication interne de Natixis Asset Management en 2006. En 2010, Cécile Tricon-Bossard est nommée directrice des ressources humaines de la Banque de grande clientèle avant de devenir, en 2015, directrice adjointe des ressources humaines de Natixis. Elle avait été promue directrice des ressources humaines déléguée, en charge des centres d'expertises et des services partagés RH de Natixis, en novembre 2019.