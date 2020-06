eumenides - Natixis bien orienté à la hausse , on casse la R 2.50 ? macd au nord , momentum bien au dessus de zéro , dommage le gap sur 2.327 pour 2.380 mais avec 23 millions de titres cela peut être un gap de continuation donc un gap haussier , en ichimoku natixis s'attaque au nuage depuis vendredi avec une timide entrée et la on est bien dedans , si on le traverse le nuage alors on reverra 3.20 40 70 et + :)) Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée