Kazatomprom : Credit suisse entame le suivi à l'achat

02/01/2019 | 11:37

Credit suisse a entamé ce matin à l'achat ('surperformance') le suivi du titre-miroir du mineur d'uranium kazahke Kazatomprom coté à la Bourse de Londre. Fixé à 20 dollars, l'objectif de cours augure d'une hausse de l'ordre de 45%.



'Après presque dix ans de baisse des prix, le cours de l'uranium se reprend désormais' sur le marché au comptant, indique une note, alors que le marché se rééquilibre grâce notamment à la discipline de l'offre.



Credit suisse rappelle que l'essentiel des achats d'uranium passe par des contrats de long terme selon un prix fixe souvent supérieur aux cours 'spot' (au comptant) actuel, et aussi que Kazatomprom 'dispose d'une part dominante du marché mondial de la production' d'uranium alors que ses coût d'extractions comptent parmi les plus bas.









