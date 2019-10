Nature & Logis : Point activité à fin septembre et augmentation de capital – 28 10 2019 0 28/10/2019 | 12:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUE DE PRESSE Le Mans, le 28 Octobre 2019 LANCEMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DPS POINT SUR L'ACTIVITE A FIN SEPTEMBRE 2019 Créée en 2009 par Thaddé Girandier, NATURE & LOGIS est spécialisée dans la conception et la construction de maisons individuelles écologiques, adressant le marché de la construction de maisons neuves et le marché de la rénovation et l'extension de maisons. NATURE & LOGIS est cotée sur Euronext AccessTMdepuis le 25 juillet 2018. (ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT) Une activité commerciale très dynamique depuis le début de l'exercice. Depuis le début de l'exercice 2019, l'activité commerciale s'inscrit dans un flux très positif, qui laisse augurer de belles perspectives sur les mois à venir, conformément au plan de route que NATURE & LOGIS s'est fixée. Les prises de commandespoursuivent leur belle progression et ont atteint 4,15 M€ depuis début janvier, avec une tendance sur les 12 derniers mois qui portent le montant global des prises de commandes à 4,7 M€, pour un objectif à 4,5 M€, soit une croissance du volume d'activité attendue de près de 70%. Aussi, la société poursuit activement ses actions dans la mise en place des moyens nécessaires, tant au niveau commercial que technique, afin que la production suive le rythme de progression très élevé : L'arrivée d'un commercial, fort d'une expérience de 10 ans dans le secteur de la maison individuelle, viendra dans les prochaines semaines compléter l'équipe commerciale pour développer les ventes et prendre en charge la direction commerciale pour structurer et manager l'ensemble du service commercial.

2 conducteurs de travaux sur les secteurs Ile de France et Atlantique, sont en cours de recrutement d'ici la fin de l'exercice, de même qu'un dessinateur / métreur devrait venir renforcer la capacité à produire des avant- projets. Dans le même temps, NATURE & LOGIS travaille activement sur des opérations de croissance externe, en cohérence avec le plan de développement. Une première acquisition pourrait se concrétiser d'ici la fin de l'année et ainsi apporter une solution supplémentaire de fabrication d'ossatures bois pour ses maisons et ainsi permettre à la société de doubler de taille en 2020. NATURE & LOGIS a vocation à regrouper d'autres sociétés de construction de maisons bois tout en conservant la marque et l'identité de chacune et ainsi devenir à terme le constructeur n°1 en France sur son segment de marché. Sur 2019, NATURE & LOGIS anticipe un chiffre d'affaires facturé autour de 3,0 M€, qui représente une augmentation de +100% par rapport au chiffre d'affaires 2018, en dépit de quelques retards dans la mise en route ou la réalisation de chantiers, liés aux flux d'activité. -1- COMMUNIQUE DE PRESSE Le Mans, le 28 Octobre 2019 Une nouvelle levée de fonds pour financer son fort développement Afin d'accompagner son fort développement, tant en termes de croissance interne que de croissance externe, NATURE & LOGIS lance une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription. Montant de l'augmentation de capital : 435 254,08 € ∙Prix de souscription par action : 10,04 € ∙ Nb d'actions créées : 43 352 de 1,34 € nominal ∙ Nb d'actions existantes : 335 978 de 1,34 € nominal ∙ Coefficient de dilution : 0,886 ∙ Ouverture de l'offre : 30 octobre 2019 ∙ Clôture de l'offre : 14 novembre 2019 ∙ Service Financier : CACEIS L'admission des droits préférentiels de souscription sur EURONEXT ACCESS PARIS a été demandée. La cotation sur EURONEXT ACCESS et la négociation des droits préférentiels de souscription (DPS)débutera le 28 octobre 2019 et se terminera le 12 novembre 2019 (inclus) ∙Cours de référence du DPS : 0.0869 € ∙Code ISIN / Mnémonique FR0013457041 / ∙ Début des négociations : 28 octobre 2019 ∙ Fin des négociations de l'offre : 12 novembre 2019 Souscription à titre irréductible: La souscription des actions nouvelles est réservée, par préférence, aux propriétaires des actions existantes ou aux cessionnaires de leurs droits préférentiels de souscription qui pourront souscrire à titre irréductible à raison de 4 actions nouvelles de 1,34 € de nominal chacune pour 31 actions existantes possédées. Souscription à titre réductible: Les actionnaires ou les cessionnaires de leurs droits pourront souscrire à titre réductible pour les actions non souscrites à titre irréductibles. Exercice du droit préférentiel de souscription: Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment pendant la période de souscription et payer le prix de souscription correspondant. Le droit préférentiel de souscription devra être exercé par ses bénéficiaires, sous peine de déchéance, avant l'expiration de la période de souscription. Le cédant du droit préférentiel de souscription s'en trouvera dessaisi au profit du cessionnaire qui, pour l'exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l'action ancienne. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la période de souscription seront caducs de plein droit. ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT Contacts : Nature et Logis Champeil Thaddé Girandier, PDG Tél : 05 56 79 62 32 Mail :investisseur@natureetlogis.com Mail :contact@champeil.com -2- La Sté Nature et Logis SA a publié ce contenu, le 28 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

