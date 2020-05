Nature & Logis : Résultats annuels de l'exercice 2019 0 11/05/2020 | 17:00 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUE DE PRESSE Le Mans, le 06 Mai 2020 Résultats annuels 2019 : Une dynamique d'activité portée par le marché de la construction individuelle et un carnet de commandes significatif - Des perspectives confiantes malgré l'impact Covid-19 Créée en 2009 par Thaddé Girandier, NATURE & LOGIS est spécialisée dans la conception et la construction de maisons individuelles écologiques, adressant le marché de la construction de maisons neuves et le marché de la rénovation et l'extension de maisons. NATURE & LOGIS est cotée sur Euronext AccessTMdepuis le 25 juillet 2018. (ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT) Sur l'exercice 2019, NATURE & LOGIS a maintenu une forte activité commerciale avec un volume d'affaires traité de 4,5 M€ contre 2,8 M€ en 2018, témoignant de la dynamique du marché de la construction individuelle écologique. Le chiffre d'affaires 2019 s'est établi à 3,0 M€ contre 1,4 M€ sur 2018 - pour rappel, l'exercice avait été impacté par des décalages de prises effectives de commandes et à des retards de(*)démarrage de travaux -et le résultat d'exploitation ressort à l'équilibre, en ligne avec ses objectifs. En K€ (*) 2018 2019 Chiffre d'affaires 1 440 3 018 Marge Brute 320 680 Taux de marge brute 22,7% 22,5% Résultat d'Exploitation (327) 2 Résultat Net (329) 3 Fonds Propres 103 512 Endettement financier net (17) 93 (*)Chiffres non encore audités L'activité commerciale est quasi exclusivement tournée vers la construction individuelle de maisons neuves dont la demande est importante et qui représentent 95% des ventes. NATURE & LOGIS a dégagé une marge brute stable à 22,5% comparé à 2018. -1- Sur l'exercice 2019, NATURE & LOGIS a poursuivi la structuration de ses équipes et renforcé ses moyens de production, afin d'accompagner un développement soutenu et conformément à son plan de déploiement. Fort de ces investissements, le résultat d'exploitation ressort à l'équilibre contre une perte de 327 K€ en 2018, porté par un niveau d'activité soutenu. Une structure financière renforcée NATURE ET LOGIS a finalisé fin novembre 2019 une nouvellelevée de fonds pour un montant de 406 K€ par augmentation de capital, contribuant à renforcer sa structure financière. Au 31 décembre 2019, les fonds s'élevaient à 511,5 K€ pour un endettement financier net de 92,7 K€. Conformément à ce que la société avait annoncé, cette levée de fonds lui a permis de concrétiser deux opérations de croissance externe, finalisées fin janvier 2020, avec effet rétroactif au 31 décembre 2019 : Acquisition de deux fonds de commerce de la société Construction A.M.B présente sur le segment de la construction bois dans la Région Normandie et le Nord de l'Ile de France depuis plus de 20 ans. Cette acquisition permet à NATURE ET LOGIS d'élargir son assise commerciale vers un nouveau territoire géographique, de renforcer ses moyens de production pour répondre à une demande croissante et de mutualiser des moyens, offrant ainsi une meilleure opportunité d'amélioration des marges par une optimisation des outils et partage d'expériences techniques et humaines.

Rachat de 70% des titres de la société CCMI « les maisons évidences » - 30% restant détenu par son fondateur - qui lui apporte un outil futur de commercialisation de maisons bois à prix plus accessibles, et qui doit contribuer à élargir son portefeuille de clients. Des perspectives confiantes malgré la crise sanitaire liée au Covid-19 Ces acquisitions, avant que la crise sanitaire liée au Covid-19 ne vienne fortement perturber l'activité, devaient permettre à NATURE ET LOGIS de doubler de taille en 2020. Dès l'annonce du confinement, l'ensemble des chantiers en cours ont été mis à l'arrêt et les mesures qui s'imposaient ont été prises : Mise en chômage partiel des effectifs liés à la production,

Télétravail de l'équipe du bureau d'études : poursuite des études de projets, recherche de terrains, préparation des dossiers de permis de construire…

Réorganisation de la capacité de production avec les différents artisans,

Demande de PGE (obtenue pour 1,13 M€),

Mise en attente des nouveaux recrutements en cours. Depuis le 20 avril les chantiers reprennent progressivement ; la très bonne situation financière de NATURE ET LOGIS (fonds propres renforcés, PGE) lui permet d'assurer sereinement sa continuité d'activité et de gérer au mieux ses différents corps de métiers, en préparation de la reprise, en leur garantissant des conditions de règlement à l'avancement des travaux dans les meilleures conditions. -2- A ce stade, il est encore difficile de mesurer les impacts sur les comptes 2020, avec le décalage de plusieurs chantiers. Pour autant la dynamique de début d'exercice devrait revenir progressivement. 1,5 M€ de nouveaux projets ont été signés sur le T1, une activité envisageable sur le mois d'août pourrait permettre de compenser partiellement le retard pris sur le 2èmetrimestre. Prochaine communication: Publication des résultats semestriels 2020 - octobre 2020 ISIN : FR0013344223 - Code Mnémonique : MLNAT Contacts : Nature et Logis Champeil Thaddé Girandier, PDG Tél : 05 56 79 62 32 Mail :investisseur@natureetlogis.com Mail :contact@champeil.com -3- La Sté Nature et Logis SA a publié ce contenu, le 06 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

