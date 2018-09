Naturex : GIVAUDAN clôture avec succès l'offre ré-ouverte sur les actions de NATUREX

L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé ce jour que 78 626 actions NATUREX ont été apportées à l'issue de la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par GIVAUDAN.

GIVAUDAN clôture avec succès la seconde période ré-ouverte du 8 août au 3 septembre inclus, détenant désormais 9 436 645 actions NATUREX représentant 98,06% du capital[1]. Pour rappel, aux termes de l'offre publique d'achat initiale clôturée le 1er août 2018, GIVAUDAN détenait 97,2% du capital de NATUREX.

Le règlement-livraison de l'offre ré-ouverte interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris le 7 août dernier.

Comme précisé dans la Note d'Information publiée le 27 juin 2018 et aux vues de ces résultats, GIVAUDAN confirme son intention de procéder au retrait obligatoire et à la radiation des actions NATUREX de la cote d'Euronext Paris.

Pour toute information complémentaire, visitez le site dédié : www.opa-naturex.com.

Contacts investisseurs et media

Carole Alexandre

Head of Investor Relations

Tel.: +33 (0)4 90 23 78 28

c.alexandre@naturex.com Anne Catherine Bonjour

Actus finance & communication - Relations Presse

Tel.: +33 (0)1 53 67 36 93

acbonjour@actus.fr

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre près de 405 millions d'euros en 2017.

Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B - Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

NATUREX, from Nature to You

[1] Sur la base de 9 623 656 actions représentant le capital au 5 septembre 2018