Naturex : Succès de l'OPA initiée par GIVAUDAN sur les titres de NATUREX. Offre ré-ouverte du 8 août au 3 septembre 2018 inclus

Aux termes de l'Offre Publique d'Achat initiée sur les titres de NATUREX par GIVAUDAN et ouverte entre le 28 juin et le 1er août 2018 inclus, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a publié les résultats transmis par Euronext Paris : 5 433 829 actions NATUREX ont été reçues en dépôt.

Ainsi, le Groupe GIVAUDAN, leader mondial de la création d'arômes et de parfums, qui avait fait l'acquisition en date du 4 juin 2018 auprès des actionnaires de référence, de 40,5% du capital de NATUREX, détient désormais directement et indirectement, 9 358 019 actions NATUREX, représentant 97,24% du capital sur la base du nombre total d'actions au 31 juillet 2018.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.

Le seuil de caducité d'une détention supérieure à 50% du capital ou des droits de vote étant atteint, l'offre sera ré-ouverte à partir du 8 août jusqu'au 3 septembre 2018 inclus, aux mêmes conditions que la période initiale.

A l'issue de cette offre ré-ouverte, GIVAUDAN procèdera à un retrait obligatoire et à la radiation des actions de NATUREX de la cote d'Euronext Paris.

Pour toute information complémentaire, visitez le site dédié : www.opa-naturex.com.

A propos de NATUREX

Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de spécialité à destination des industries de l'agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique. Expert du monde végétal, le groupe a pour objectif de contribuer activement à la transition mondiale du synthétique vers le naturel, grâce à une offre orientée vers deux secteurs stratégiques : l'alimentation et le bien-être. Colorants et antioxydants naturels, spécialités de fruits et légumes, phytoactifs, ainsi que de nombreux autres ingrédients d'origine végétale composent l'offre Naturex, et contribuent à l'élaboration de produits sains, authentiques et efficaces.

Fort du talent de ses collaborateurs, le groupe place la qualité, le développement durable et l'attachement à l'innovation au cœur de ses engagements.

Naturex, dont le siège social se situe à Avignon, en France, emploie 1700 personnes à l'international. Son chiffre d'affaires a progressé de façon constante au cours des vingt-cinq dernières années, pour atteindre près de 405 millions d'euros en 2017.

Le groupe est côté sur Euronext Paris, Compartiment B - Index: Euronext Next 150, Enternext CAC PEA-PME 150, CAC Small & Mid, CAC Small, Gaïa - Ticker: NRX - Reuters: NATU.PA - Bloomberg: NRX:FP - DR SYMBOL: NTUXY

NATUREX, from Nature to You