La valeur du jour à Wall Street NAVISTAR : les résultats trimestriels salués

Navistar bondit de 8,65 % à 23,75 dollars sur la place de New York, dans le sillage de résultats supérieurs aux attentes lors de son troisième trimestre fiscal 2019 (clos fin juillet). Le groupe américain s’est montré performant sur son cœur d’activité, à savoir les camions et bus de classe 6-8 aux Etats-Unis et au Canada. Cela lui a permis de confirmer ses objectifs annuels, notamment un Ebitda ajusté compris entre 875 et 925 millions de dollars.Dans le détail, le constructeur de camions, bus et moteurs a publié un bénéfice net de 156 millions de dollars sur son troisième trimestre 2019, ou 1,56 dollar par action. Ces chiffres ressortent en baisse par rapport au troisième trimestre fiscal 2018, où le groupe avait dégagé un bénéfice net de 170 millions de dollars, ou 1,71 dollar par action. Toutefois, Navistar fait bien mieux que prévu, puisque le consensus FactSet visait un bénéfice par action de 1,18 dollar.De son côté, l'Ebitda ajusté est passé de 218 à 266 millions de dollars lors du troisième trimestre 2019, soit un bond de 22 %.Enfin, le chiffre d'affaire s'établit à 3,04 milliards de dollars, soit une nette hausse de 17 %, surpassant là-aussi les prévisions du marché (2,90 milliards)."Il s'agit d'un autre excellent trimestre pour Navistar", a commenté Troy A. Clarke, le PDG du groupe, en soulignant que la part de marché et les revenus avaient progressé à des taux de croissance à deux chiffres.Compte tenu de cette publication, Navistar a confirmé ses objectifs financiers annuels, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 11,25 et 11,75 milliards de dollars et un Ebitda ajusté compris entre 875 et 925 millions de dollars."Nous sommes en bonne voie pour réaliser une solide fin d'année", a assuré Troy A. Clarke.