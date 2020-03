Navistar : perte nette essuyée au 1er trimestre

04/03/2020 | 13:10

Navistar publie une perte nette ajustée de 33 millions de dollars au titre de son premier trimestre 2019-20, contre un bénéfice net de 57 millions un an auparavant, et un EBITDA ajusté divisé par trois à 59 millions.



Le groupe basé en Illinois a vu ses revenus chuter de près d'un quart à 1,84 milliard de dollars, sous le poids d'un plongeon de 39% des 'volumes coeurs du groupe, qui représentent les camions et autobus de classes 6-8 aux Etats-Unis et au Canada'.



'Sauf changements dans les activités liés au coronavirus', le constructeur automobile confirme anticiper pour l'ensemble de 2019-20 un EBITDA ajusté entre 700 et 750 millions de dollars pour des revenus attendus entre 9,25 et 9,75 milliards.



