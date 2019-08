Navya : Credit suisse cesse de suivre le titre

02/08/2019 | 10:53

En passant à 'not rated', Credit suisse a cessé de formuler une opinion sur l'action de la start-up française Navya 'en raison de la visibilité réduite résultant de la commercialisation plus tardive que prévu des navettes autonomes', indique une note publiée ce matin.



La société a dû revoir son modèle économique et va prolonger les expérimentations. De ce fait, la perspective de la première commercialisation d'un produit s'éloigne.



Credit suisse ne suit donc plus le titre jusqu'à ce que la visibilité devienne suffisante pour qu'il soit possible de formuler un conseil d'investissement.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.