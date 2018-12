Navya : Oddo abaisse son objectif de cours

10/12/2018 | 10:30

Navya a annoncé vendredi un sales warning sur son exercice 2018 en raison de décalage de plusieurs projets de flottes de navettes. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 6,5 E (contre 10,6 E).



La direction estime que son chiffre d'affaires devrait se situer entre 17 et 19 millions d'euros en 2018, en progression de 65% à 85% par rapport au niveau atteint en 2017, et que son objectif annoncé de 30 millions d'euros ne sera donc pas atteint.



' Suite à cette annonce, nous abaissons sensiblement notre atterrissage pour 2018 et attendons désormais un CA de 17 ME (vs 28.5 ME précédemment estimés). Nous révisons également nos attentes de CA sur la séquence 2019/2020. Nous réduisons également la séquence de résultats. L'EBIT courant 2018 passe ainsi de -11 ME à -17.9 ME ' indique Oddo dans son étude du jour.



A fin novembre, il dispose d'une trésorerie de 24 millions d'euros et a signé une ligne de financement complémentaire avec la BEI pour 30 millions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.