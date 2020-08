NAVYA : Bilan semestriel du contrat de Liquidité contracté avec Natixis ODDO BHF

Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- NAVYA) (Paris:NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 30 juin 2020.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société NAVYA à Natixis Oddo BHF, à la date du 30 juin 2020, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

132 632 titres

titres 13 659,9 Euros en espèces

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

0 Titres

Titres 400 000 Euros en espèces

Sur la période du 2 janvier 2020 au 30 juin 2020 ont été exécutés :

367 transactions à l’achat

transactions à l’achat 291 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

179 176 titres et 130 823,5 Euros à l’achat

titres et 130 823,5 Euros à l’achat 159 542 titres et 126 377,6 Euros à la vente

A propos de NAVYA

Navya est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), Navya ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, Navya a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 160 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, Navya a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

Navya est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200804005466/fr/