NAVYA : accord de financement de 30 millions d'euros avec la BEI

Navya, spécialiste des véhicules autonomes et des nouvelles solutions de mobilité intelligente et partagée, a signé un accord de financement de 30 millions d'euros avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Ce financement s'articule en 2 tranches (A et B) de 15 millions chacune avec une maturité de 5 ans à compter de chaque tirage. La Tranche B est soumise à des conditions de performance. Le tirage est à la discrétion de Navya et au moment du tirage de la Tranche A, des bons de souscription représentant 1,5% des actions de Navya seront émis.Cet accord fait suite aux différentes levées de fonds (capital et dette) intervenues en 2018 et porte le financement total reçu par Navya à près de 80 millions d'euros depuis le 1er janvier.Le groupe juge ainsi disposer " de larges moyens pour renforcer son leadership technologique, développer ses équipes commerciales et marketing et investir dans des marchés connexes stratégiques, tout en poursuivant son expansion internationale ".