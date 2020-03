NAVYA : annonce ses résultats pour l'année 2019

Conférence téléphonique | 24 mars 2020 à 18h00 CET

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce ses résultats pour l’année 2019.

Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « En 2019 , les différentes expérimentations menées à l’échelle mondiale attestent de la pertinence des véhicules autonomes comme la solution de mobilité de demain, innovante et responsable, pour des trajets limités, sur le premier et dernier kilomètre dans un environnement maîtrisé et à vitesse réduite. En 2020, NAVYA poursuivra ses investissements dans le développement de sa technologie et réaffirme son ambition d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 41. Dotée d’une structure financière renforcée, je suis persuadé que l’engagement des équipes et notre leadership technologique nous permettront de saisir les opportunités de marché et positionner NAVYA comme le partenaire de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome sur ce segment de marché. »

Compte de résultat simplifié

en k€ 2019 2018 Chiffre d’affaires 15 016 19 012 Marge brute (179) 3 416 % du CA (1%) 18% R&D (8 852) (4 706) Ventes et Marketing (5 422) (5 225) Frais généraux et administratifs (8 625) (7 542) Résultat opérationnel courant (23 078) (14 057) Autres charges (8 094) (4 123) Résultat opérationnel (31 172) (18 180) Résultat financier (1 145) 33 Résultat net (32 320) (18 147) BPA (dilué et non dilué) (1,11) € (0,73) € Position de trésorerie 18 991 19 449

Chiffre d’affaires de 15,0 M€ et amélioration de la marge brute au second semestre

En 2019, NAVYA a vendu 43 navettes AUTONOM® SHUTTLE et réalisé un chiffre d’affaires de 15,0 M€, en repli de 21% par rapport à l’exercice 2018 durant lequel NAVYA avait bénéficié d’une commande exceptionnelle de 10 navettes par AVENUE, un consortium européen. La dynamique commerciale a toutefois été plus soutenue au cours du second semestre. A titre d’exemple, les Etats-Unis qui représentent le premier marché de la Société avec 22 véhicules vendus en 2019, ont enregistré la commercialisation de deux flottes de 5 navettes lors du seul quatrième trimestre 2019.

Au 31 décembre 2019, la base installée d’AUTONOM® SHUTTLE s’établit à 159 navettes, soit une augmentation de +37%.

La part des Services poursuit sa progression et s’établit à 2,9 M€ soit une croissance de +26%, représentant désormais 19,0% du chiffre d’affaires contre 12% en 2018. Cette montée en puissance est conforme à la stratégie de NAVYA de développer une gamme de services autour du véhicule autonome.

Le recul de la marge brute de l’activité Hardware résulte de la faible dynamique commerciale et de la moindre absorption des coûts fixes de production. Toutefois, la Société a observé une nette amélioration au cours du second semestre suite à une reprise du chiffre d’affaires et une réduction des coûts de production. Ainsi, la marge brute qui était de -7% au premier semestre a atteint 13% au second semestre 2019. Pour l’activité Services, NAVYA a renforcé ses effectifs au sein du support Client et procédé à des mises à jour logicielles. La hausse du chiffre d’affaires enregistré au second semestre 2019 et des gains de productivité ont conduit à une réduction des pertes. Ainsi, la marge brute s’est sensiblement améliorée passant de -44% au premier semestre 2019 à -13% au second semestre 2019.

Les investissements en R&D ont fortement augmenté au cours de l’année 2019, les effectifs ayant doublé au cours des deux dernières années. Cette augmentation des charges permet à la Société de développer sa technologie pour accroître son leadership et devenir ainsi l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome de niveau 41.

Les dépenses en Ventes et Marketing et les Frais généraux et administratifs progressent respectivement de +4% et +14% sous l’effet année pleine des recrutements effectués au second semestre 2018 et d’un accroissement des dépenses IT.

Enfin, le montant des Autres charges correspond principalement à la dépréciation d’actifs suite au recentrage exclusif sur le segment de marché AUTONOM® SHUTTLE et l’arrêt de la production des « robots-cabs ».

Au total, le résultat opérationnel et le résultat net s’établissent respectivement à -31,2 M€ et -32,3 M€ et reflètent d’une part la baisse de l’activité Hardware et d’autre part, la phase d’investissements dans laquelle NAVYA se trouve actuellement.

Renforcement de la structure financière : trésorerie de 19,0 M€ à fin 2019 et 11,9 M€ additionnels suite aux versements en 2020, de la dotation du « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport » et à la finalisation de l'émission obligataire souscrite par ESMO Corporation

A fin décembre 2019, le montant de la trésorerie disponible s’élevait à 19,0 M€ contre 19,5 M€ à fin 2018.

En janvier 2020, NAVYA a reçu le versement des 1,9 M€ correspondant à la dotation des prix reçus en Octobre 2019 dans le cadre du « Dubai World Challenge for Self-Driving Transport ».

En février 2020, NAVYA a annoncé la souscription par ESMO Corporation des 10 ORNANE (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) restantes pour un montant de 10 M€ renforçant ainsi ses capacités d’investissement. Le produit de l’émission des ORNANE sera destiné au renforcement des activités de R&D en vue de faire progresser les systèmes de conduite autonome développés par NAVYA. Il contribuera en outre au déploiement commercial de la Société.

Faits marquants du second semestre 2019 et post-clôture

Le second semestre 2019 a été marqué par des avancées notables :

- Lancement du premier service de navettes autonomes sur route ouverte en Floride pour la communauté de Lake Nona à Orlando ;

- NAVYA, lauréat de deux des trois prix décernés (« Best Endurance & Reliability » et « Best Consumer Experience ») lors du premier concours mondial organisé par l’Autorité des Routes et Transports de Dubaï dédié aux acteurs du transport autonome de personnes pour des trajets restreints -first mile/last mile-, à vitesse limitée ;

- Lancement d’un service de navettes AUTONOM® SHUTTLE à Singapour pour les visiteurs des jardins Gardens by the Bay, un parc de 100 hectares situé dans le centre de Singapour ;

- Lancement avec Keolis d’un service de navettes autonomes sur route ouverte pour la desserte du Parc OL entièrement intégré au réseau de transports en commun lyonnais ;

- Première mondiale à l’aéroport de Toulouse-Blagnac avec l’expérimentation en conditions réelles du véhicule AUTONOM® TRACT, tracteur bagages autonome développé en collaboration avec Charlatte Manutention pour le transport de biens ;

- Déploiement des navettes AUTONOM® SHUTTLE sur route ouverte au Japon et au Danemark ;

- Finalisation le 20 février 2020 de l’émission obligataire souscrite par ESMO Corporation pour un montant de 20 M€.

Perspectives

D’un point de vue opérationnel, NAVYA va poursuivre les tests démarrés en 2019 sur son véhicule AUTONOM® Tract développé en collaboration avec Charlatte Manutention pour le transport de biens.

La Société entend aussi mener, à partir du 1er semestre 2020, les premiers tests de mise en service en autonomie complète de niveau 4 (sans opérateur de sécurité à bord) de sa navette et du véhicule Tract.

En parallèle, NAVYA souhaite initier le déploiement de sa technologie sur une à deux plateformes additionnelles, à l’image de l’AUTONOM® Tract développé avec Charlatte, au cours de l’exercice 2020.

Entre le 28 janvier 2020, date à laquelle NAVYA a communiqué ses perspectives 2020, et la présente annexe des états financiers, est survenue la crise sanitaire du coronavirus. La situation est extrêmement évolutive, partout dans le monde et, à ce stade, il est difficile d’anticiper ce que pourront être les impacts d’ici la fin de l’année. Le Groupe travaille sur des plans de contingence et a mis en place des mesures pour protéger ses collaborateurs, et également pour répondre au mieux aux besoins de ses clients.

Les comptes annuels sont disponibles sur : www.navya-corp.com/fr/investisseurs/information-reglementee/documentation.

Les résultats annuels 2019 ont été approuvés par le Directoire et revus, le 24 mars 2020, par son Conseil de Surveillance.

Prochaine communication financière : 23 septembre 2020, 17h45 - résultats du 1er semestre 2020

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 160 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

1 Le niveau 4 est l’avant-dernier niveau avant la conduite totalement autonome. Dans un contexte limité et une situation prédéfinie, la voiture est capable de se déplacer sans conducteur.

