Navya vient de dévoiler ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des véhicules autonomes a dévoilé une perte opérationnelle courante de 5,6 millions d’euros et une perte opérationnelle de 7 millions d’euros après, notamment, la prise en compte des charges liées à l’attribution de stocks options et actions de performance pour 1,2 millions.La hausse de la marge brute de 13% en 2017 à 19,3% au premier semestre 2018 résulte de la progression des volumes vendus et de l'amélioration de la performance de l'activité Services. " Cette amélioration conforte la stratégie de développement rentable de l'activité ", explique Navya.Par ailleurs, les revenus s'établissent à 9 millions d'euros, principalement issus de la vente de 36 véhicules, avec notamment, la première vente réalisée au Royaume-Uni. Ainsi, au 30 juin 2018, le parc installé d'Autonom Shuttle s'établissait à 89 véhicules.Les investissements en R&D ont fortement augmenté pour atteindre, à fin juin 2018 un niveau similaire à celui de l'ensemble de l'année 2017.Compte tenu de ces éléments, Navya a réitéré son objectif de chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2018.