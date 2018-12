Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Navya, le spécialiste français des véhicules autonomes, n’atteindra pas son objectif de chiffres d’affaires de 30 millions d’euros pour 2018. Ce dernier devrait se situer entre 17 et 19 millions d’euros, en progression de 65% à 85% par rapport au niveau atteint en 2017. Le groupe estime que la réalisation de plusieurs projets de flottes de navettes actuellement en cours de discussion, ne pourra se concrétiser qu’en 2019.D'autre part, le cadre réglementaire aux États-Unis est en cours d'évolution retardant momentanément la délivrance d'autorisation pour les expérimentations de véhicules autonomes tel que ceux de Navya sur son territoire.A fin novembre 2018, Navya dispose d'une trésorerie de 24 millions d'euros et a signé une ligne de financement complémentaire avec la Banque Européenne d'Investissement pour un montant de 30 millions d'euros. Ainsi, Navya entend poursuivre ses investissements en R&D, en support marketing et commercial afin de renforcer son leadership technologique.Par ailleurs, Navya tient à rappeler l'intérêt croissant du marché pour ses navettes autonomes.