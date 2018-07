NAVYA : révise à la baisse sa fourchette de prix pour son IPO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Navya révise à la baisse la fourchette indicative de prix de son introduction en Bourse (IPO). Ainsi, le spécialiste des véhicules autonomes donne dorénavant une fourchette comprise entre 7 et 9 euros par action, contre entre 9 et 12 euros précédemment. Le montant total de l'augmentation de capital de la société demeure inchangé, soit 50 millions d’euros (prime d'émission incluse), pouvant être porté à un maximum de 66,1 millions en cas d’exercice intégral de la clause d'extension et de l’option de surallocation.Le montant de l'augmentation de capital pourra toutefois être réduit à un minimum de 37,5 millions d'euros en cas de réduction de l'augmentation de capital à 75% de son montant initial.De plus, Navya signale l'augmentation des engagements de souscription irrévocables en numéraire des actionnaires historiques de 8,6 à 11,8 millions d'euros.Enfin, la société indique que la clôture de la période d'offre du Placement Global est prorogée jusqu'à 17 heures aujourd'hui (contre 13 heures auparavant).