Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Navya et Charlatte Manutention annoncent la création d’une filiale pour développer des solutions de tracteur autonome, notamment pour le transport de bagages dans les zones aéroportuaires. La filiale, contrôlée par Navya à 51 %, gèrera le développement, la construction et la maintenance de l’Autonom Tract.Le prototype du premier tracteur codéveloppé par Navya et Charlatte Manutention, l'Autonom Tract AT135, sera présenté du 2 au 4 octobre prochains lors du salon international dédié aux équipements d'assistance aéroportuaire au sol : "l'International Airport GSE Expo" de Las Vegas.