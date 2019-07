Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Navya a signé un protocole d’accord avec Esmo Corporation et SK Telecom dans le cadre d’un partenariat visant à développer des fonctionnalités de conduite autonome utilisant les technologies 5G, déjà déployées en Corée du Sud. Navya apportera sa technologie de conduite autonome et ses compétences R&D pour intégrer des fonctionnalités liées aux réseaux 5G, à la supervision et au cloud computing.Esmo sera en charge de la commercialisation des produits et services, notamment en B2B (Business to Business) et B2G (Business to Government), de la mise en place à terme d'une ligne d'assemblage de véhicules.Esmo sera également en charge de concevoir et localiser les composants ainsi que de mettre en place une plateforme de supervision.Quant à SK Telecom, l'opérateur sera chargé d'apporter des briques de technologie (connectivité, etc.), d'accompagner la commercialisation des produits, notamment en B2B et en B2G et de fournir une infrastructure de conduite autonome en 5G.En outre, les trois entreprises collaboreront au développement d'une plateforme pour véhicule autonome dédiée au divertissement et à l'information en temps réel.