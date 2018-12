Navya : Christophe Sapet se renforce au capital

17/12/2018 | 13:27

Christophe Sapet a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, directement et par l'intermédiaire de DV Investissements qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Navya et détenir, directement et indirectement, 8,61% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) Navya. À cette occasion, Christophe Sapet a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.



