Navya : Pierre Lahutte rejoint NAVYA comme Chief Strategy & Development Officer

Regulatory News:

NAVYA (Paris:NAVYA) (FR0013018041- NAVYA), un leader des systèmes de conduite autonome, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination de Pierre Lahutte en tant que Chief Strategy & Development Officer.

Agé de 48 ans, Pierre était jusqu’en 2019 Président de la marque IVECO en charge des activités Bus et Camions, représentant un chiffre d’affaires d’environ 9 Mds€. Pierre compte plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des véhicules agricoles, des bus et camions acquises au fil de sa carrière chez New Holland, CNH et IVECO.

Il a commencé sa carrière en 1997 chez New Holland par un parcours international, aux États-Unis et au Brésil. Il a ensuite poursuivi sa carrière avec des postes à responsabilités dans le domaine commercial en Espagne, en Afrique, au Japon et au Benelux où il était en charge des activités agricoles de CNH. En 2007, il est nommé responsable mondial de l’activité Tracteurs de New Holland, il dirige la refonte complète de l’offre produit, repositionnant avec succès la marque et gagnant de nombreux prix internationaux, en particulier la médaille d’or du SIMA à Paris avec le premier tracteur fonctionnant à l’hydrogène.

En 2012, Pierre rejoint IVECO pour prendre la responsabilité de l’activité Bus. En 2014 il est promu Président de la marque IVECO en charge des activités Bus et Camions au sein de CNH Industrial, la nouvelle Société créée par la fusion de CNH et IVECO. Sous sa conduite, IVECO redevient rentable, développe fortement son offre de propulsions alternatives et devient le premier constructeur de l’histoire à exposer un stand sans aucun moteur diesel au salon des véhicules commerciaux de Hanovre en 2018.

De 2014 à Janvier 2019, Pierre a siégé au conseil d’administration de l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles). Depuis Mai 2020, Pierre est membre du Conseil d’administration de FRIEM S.p.A.

Pierre est officier de réserve de l’Arme Blindée Cavalerie Saumur, a obtenu son Master Grandes Écoles en Marketing et Technologie Management à NEOMA Rouen et son MBA de l’Université du Massachusetts à Amherst. Il parle 7 langues acquises au cours de sa carrière internationale.

Etienne Hermite, Président du Directoire déclare : « Je suis très heureux d’accueillir Pierre Lahutte chez NAVYA. Grâce à son expérience et sa stature internationale, Pierre va permettre à NAVYA de franchir le cap de l’industrialisation de ses solutions de conduite autonome, à travers les partenariats que nous engageons avec les acteurs automobiles, bus, camions et véhicules spécialisés. Le prochain enjeu du secteur est celui du passage à l’échelle qui ne sera possible qu’avec des solutions industrielles, robustes et efficientes. Pierre va contribuer à l’accélération de NAVYA »

Pierre Lahutte a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre NAVYA pour apporter ma connaissance des acteurs industriels du transport de passagers et des véhicules spécialisés. L’enjeu est d’intégrer les technologies de conduite autonomes développées par NAVYA sur des plates-formes et des business models que je connais depuis 20 ans. Par ailleurs à titre personnel, c’est pour moi la première expérience en start up, ce que je souhaitais depuis longtemps. Mes rencontres avec le Board et le management de NAVYA ont achevé de me convaincre de l’opportunité ».

Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance, conclut : « C’est le bon moment pour NAVYA de faire monter à bord quelqu’un de la stature de Pierre Lahutte. Il va accompagner le management dans cette phase cruciale où la technologie est proche de remplir la promesse d’une conduite totalement autonome. »

A propos de NAVYA

NAVYA est un leader français des systèmes de conduite autonome. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence pour la fourniture de systèmes de conduite autonome pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette AUTONOM® SHUTTLE, principal axe de développement, a été lancée en septembre 2015 et près de 160 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2019, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Le Tracteur AUTONOM® TRACT est quant à lui destiné au transport de biens. Créée en 2014 avec le support de Robolution Capital, fonds d’investissement géré par 360 Capital Partners, son actionnaire de référence, NAVYA a également à son capital les fonds Gravitation et Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) géré par Cap Decisif Management, ainsi que les groupes Valeo et Keolis.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - NAVYA).

Pour plus d’informations : www.navya.tech

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005618/fr/