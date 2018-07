Navya : l'action sera introduite à 7 euros

24/07/2018 | 09:33

Navya a indiqué hier soir que le prix de référence auquel son action sera introduite sur le compartiment B d'Euronext Paris sera de 7 euros, soit au bas de la fourchette révisée en baisse, qui allait jusqu'à 9 euros.



La société lèvera ainsi environ 38 millions d'euros en actions nouvelles et capitalisera, à ce prix, environ 190 millions d'euros.



La cotation des promesses d'actions débutera ce jour, le règlement-livraison était prévu demain 25 juillet.



'Cette opération nous permet de conserver notre leadership technologique, de développer notre organisation et d'investir dans des marchés connexes stratégiques. Elle permet également de développer nos solides bases actuelles pour devenir un leader mondial des véhicules autonomes', a commenté le président du directoire, Christophe Sapet.





