Navya : n'atteindra pas son objectif de CA 2018

07/12/2018 | 12:03

Navya estime que son chiffre d'affaires devrait se situer entre 17 et 19 millions d'euros en 2018, en progression de 65% à 85% par rapport au niveau atteint en 2017, et que son objectif annoncé de 30 millions d'euros ne sera donc pas atteint.



Il estime que la réalisation de plusieurs projets de flottes de navettes ne pourra se concrétiser qu'en 2019 et que l'évolution du cadre réglementaire aux États-Unis retarde momentanément la délivrance d'autorisation pour des expérimentations de véhicules autonomes.



Navya poursuit néanmoins le déploiement de ses véhicules autonomes en Europe, Moyen-Orient et Asie Pacifique. A fin novembre, il dispose d'une trésorerie de 24 millions d'euros et a signé une ligne de financement complémentaire avec la BEI pour 30 millions.



