Navya : nouvelle fourchette de prix pour son introduction

23/07/2018 | 12:01

Navya annonce avoir révisé la fourchette indicative de prix de son introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext.



La nouvelle fourchette indicative de prix est fixée entre 7,00 E et 9,00 E par action (contre une fourchette indicative de prix initialement fixée entre 9,00 E et 12,00 E par action).



Le montant total de l'augmentation de capital de la Société demeure inchangé. Il est fixé à 50,0 millions d'euros (prime d'émission incluse), pouvant être porté à un maximum de 66,1 millions E en cas

d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Il peut être réduit à un minimum de 37,5 millions d'euros en cas de réduction de l'augmentation de capital à 75% de son

montant initial.



Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix révisée, le nouveau nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises dans le cadre de l'Offre est de 7.142.857 actions nouvelles, pouvant être porté à 9.446.427 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



